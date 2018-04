Smodics-Neumann: Filmförderung ist Investment in heimische Film- und Musikwirtschaft

WIrtschaftsbund Wien Nationalrätin zur Beibehaltung der Filmförderung

Wien (OTS) - Rund 457 Millionen Euro stehen im Jahr 2018 laut Bundesbudget für „Kunst und Kultur“ zur Verfügung, für 2019 ist eine ähnliche Summe vorgesehen. "Die Filmförderung ist ein wichtiges Investment in die heimische Wirtschaft", betont Wirtschaftsbund Wien Nationalrätin Maria Smodics-Neumann und verweist auf die österreichische Film- und Musikbranche. "Rund 3.500 – überwiegend kleinstrukturierte – Unternehmen in diesem Bereich beschäftigen über 5.500 Mitarbeiter. Hinzu kommt der Jahresumsatz der Branche von rund 650 Millionen Euro und vor allem die Zusammenarbeit mit vor- sowie nachgelagerten Bereichen rund um die Produktion heimischer Kreativinhalte, die diese Förderungen, welche am Donnerstag beschlossen werden sollen, so wichtig machen“, so Smodics-Neumann. Als Unternehmerin sieht sie in den zur Verfügung gestellten Geldmitteln für die Betriebe in der Musik- und Filmwirtschaft auch „eine bedeutende Unterstützung in das Image Österreichs“ und spricht in ihrer Rede im Plenum des Nationalrats von der „Identitätsstiftung der österreichischen Kunst und Kultur. Umso wichtiger ist, dass es zu keinen Kürzungen kommt“.

