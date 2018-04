Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus: Körperverletzung

Wien (OTS) - Zu einem Streit ist es am 17. April 2018 gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung in der Österleingasse gekommen. Ein 20-Jähriger gab an, dass er von seinem Mitbewohner (25) mehrmals geschlagen und mit einem Messer bedroht worden war. Das Opfer wies ein blutunterlaufenes Auge sowie Schwellungen im Kopfbereich auf. Der Beschuldigte konnte in seinem Zimmer angetroffen und festgenommen werden. Bei dem Messer handelte es sich um ein Küchenmesser, welches im Innenhof aufgefunden werden konnte. Auslöser für den Streit war, dass der 25-Jährige keinen Schlüssel zur Wohnung hatte und länger auf das Öffnen der Tür warten musste.

