Wien-Favoriten: Festnahme einer gesuchten Person

Wien (OTS) - Am 17. April 2018 gegen 10.30 Uhr konnte in einer Wohnung in der Rieplstraße eine gesuchte Person festgenommen werden. Der Mann wird von der Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen Betrugs, schweren Betrugs und gewerbsmäßigen Betrugs gesucht.

