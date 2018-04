Wien-Favoriten: Gefährliche Drohung und Körperverletzung

Wien (OTS) - In einer Wohnung in der Jura-Soyfer-Gasse ist es am 17. April 2018 gegen 10.45 Uhr zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen. Das Opfer (28) gab an, dass es sich mit seinen Bekannten (23, 30, 42) getroffen hatte, um eine alte Geschichte auszureden. Im Zuge dessen kam es zu einem Streit. Plötzlich zog der 30-Jährige eine schwarze Pistole aus dem Hosenbund und bedrohte den 28-Jährigen damit. Da das Opfer Angst hatte lief es aus der Wohnung und versuchte die Türe von außen zuzuhalten. Als es dem 42-Jährigen gelang die Tür aufzureißen kam es zu einem Gerangel, wobei der 23-Jähriger an der Lippe verletzt wurde. Der 30- und der 42-Jährige wurden festgenommen. In der Wiese der Wohnhausanlage konnte die weggeworfene Gaspistole aufgefunden werden.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at