ATV Meine Wahl zur Landtagswahl Salzburg, Sonntag, 22. April 2018, ab 15.45 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Sylvia Saringer, Meinrad Knapp und Jenny Laimer präsentieren diesen Sonntag die Berichterstattung zur Landtagswahl in Salzburg. Ab 15.45 Uhr widmen sich Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek in „ATV Meine Wahl“ dem Thema, die erste Prognose zum Wahlergebnis gibt’s um Punkt 16.00 Uhr, die erste Hochrechnung kurz danach. Sylvia Saringer leitet zwei Diskussionsrunden, eine mit Bundespolitikern, eine mit Journalisten. „ATV Meine Wahl“ ist mit insgesamt fünf mobilen Teams vor Ort, um erste Statements der Spitzenkandidaten und die Stimmung in den Wahlzentralen einzufangen. Um 19.20 Uhr werden die Ereignisse des Tages in „ATV Aktuell“ zusammengefasst.



Diesen Sonntag wird auch in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Exklusiv für ATV hat Meinungsforscher Peter Hajek eine eigene Wahltagsbefragung erstellt und geht den Wahlmotiven der Salzburger auf den Grund. Das und weiteres analysieren Meinrad Knapp und die Experten Thomas Hofer und Peter Hajek in der Sendung. Sylvia Saringer begrüßt um 16.10 Uhr zur ersten Diskussionsrunde des Tages die Bundespolitiker Karl Nehammer (ÖVP), Johann Gudenus (FPÖ), Max Lercher (SPÖ), Nick Donig (NEOS) sowie Werner Kogler (Die Grünen). Um 17 Uhr werden die Journalisten Anneliese Rohrer (Die Presse), Gernot Bauer (Profil), Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) sowie Esther Mitterstieler (NEWS) zur Diskussion erwartet.



Die Kurzinterviews mit den Spitzenkandidaten führt ATV-Moderatorin Jenny Laimer, ihr stehen Wilfried Haslauer (ÖVP), Walter Steidl (SPÖ), Marlene Svazek (FPÖ), Astrid Rössler (Die Grünen) und Sepp Schellhorn (NEOS) Rede und Antwort. Die Statements werden ab 18 Uhr im Rahmen der Berichterstattung gezeigt.



15.45 Uhr – ATV Meine Wahl mit Meinrad Knapp, Thomas Hofer, Peter Hajek

16.00 Uhr – Erste Prognose

16.05 Uhr – Erste Hochrechnung

16.10 Uhr – ATV Meine Wahl mit Sylvia Saringer, Diskussion Bundespolitiker

17.00 Uhr – ATV Meine Wahl mit Syliva Saringer, Disussion Journalisten

18.00 Uhr – ATV Meine Wahl mit Jenny Laimer, Statements der Spitzenkandidaten

19.20 Uhr – ATV Aktuell





