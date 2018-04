Alexa, frag Wiener Lokalbahnen!

Barrierefreier Fahrplan der Badner Bahn ab sofort als Alexa Skill

Wien (OTS) - Die Badner Bahn hat ihren digitalen Abfahrtsmonitor weiter entwickelt. Der neue Fahrplan der Badner Bahn steht ab sofort als Alexa Skill für alle Amazon Echo Geräte zur Verfügung. „Barrierefreier Zugang zu unseren Informationen und Leistungen ist ein Innovations-Schwerpunkt bei den Wiener Lokalbahnen. Mit dem Alexa Skill machen wir den Zugriff auf Abfahrtsinfos der Badner Bahn inklusive Störungsinfos in Echtzeit für verschiedene Endgeräte verfügbar“, freut sich Wiener Lokalbahnen Vorstandsdirektorin Monika Unterholzner.

Barrierefreie Fahrplaninformation für Seh- oder Hörbehinderte

Nach der erfolgreichen Einführung des digitalen Abfahrtsmonitors auf www.wlb.at erweitern die Wiener Lokalbahnen ihr digitales Angebot für Fahrgäste um einen weiteren Service für die Badner Bahn. Die Innovationsabteilung der Wiener Lokalbahnen hat in Zusammenarbeit mit WienIT den Abfahrtsmonitor weiter entwickelt und für Amazon Echo-Geräte implementiert.

„Volle Barrierefreiheit bedeutet den gleichberechtigten Zugang zu Information auch für seh- oder hörbehinderte Menschen. Daher haben wir uns in der Entwicklung des Alexa Skills auf Echo Geräte mit Bildwiedergabe konzentriert,“ so Peter Hollos, Innovationsbeauftragter der Wiener Lokalbahnen.

Meilensteine im Kundenservice

„Die Badner Bahn ist mehr als nur ein Verkehrsdienstleister. Wir wollen unsere Fahrgäste aktiv in ihrem Alltag unterstützen. Daher bieten wir den digitalen Abfahrtsmonitor, aber auch Gratis-WLAN in Zügen und an den frequenzstärksten Haltestellen an und entwickeln unsere Serviceangebote laufend weiter.“, so Vorstandsdirektorin Unterholzner. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Innovationsabteilung mit einem Alexa Skill einen weiteren Meilenstein im Dienst unserer Kunden gesetzt hat.“

Der digitale Abfahrtsmonitor der Badner Bahn auf www.wlb.at ist auch für mobile Endgeräte nutzbar. Unternehmen, die ihren Kundinnen und Kunden ein Mehr an Service bieten wollen – etwa im Wartebereich einer Arztpraxis, in Hotels oder für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Arbeitgebern entlang der Badner Bahn - können die Full Screen Anzeige des Abfahrtsmonitors auf www.wlb.at jederzeit gratis anfordern.

Über die Wiener Lokalbahnen

Die Unternehmen der Wiener Lokalbahnen-Gruppe zählen auf Schiene und Straße zu den Qualitätsanbietern unter den nachhaltigen Verkehrsunternehmen Österreichs: Die Badner Bahn transportiert täglich mehr als 35.000 Fahrgäste zwischen Wien und Baden und ist eine der wichtigsten Pendlerverbindungen im Süden von Wien. Mit ihren Charter- und Sonder-zügen sind die WLB österreichischer Marktführer. Die Tochtergesellschaft Wiener Lokalbahnen Cargo (WLC) bewegt rund 6.000 Güterzüge jährlich durch ganz Europa. Die Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste (WLV) mit besonderer Spezialisierung auf Menschen mit eingeschränkter Mobilität sowie der WLB Busbetrieb im Raum Baden runden die Kernkompetenzen dieser vielseitigen Unternehmensgruppe ab. Die Wiener Lokalbahnen sind ein Konzernunternehmen der Wiener Stadtwerke GmbH.



