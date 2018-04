Roland Berger wächst weiter im Bereich Operations: Einkaufsexperte Sven T. Marlinghaus wechselt zu Roland Berger

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/32053/3919468

Die Unternehmensberatung Roland Berger baut ihre globalen Aktivitäten im Bereich Operations weiter aus und gewinnt den Experten für Einkauf und Supply Chain Management Sven T. Marlinghaus als Senior Partner.

"Wir freuen uns sehr, Sven T. Marlinghaus in unserem globalen Team begrüßen zu dürfen", erklärt Marcus Berret, Senior Partner und weltweiter Leiter der Operations-, Industrie- und Automobilteams bei Roland Berger. "Mit seiner langjährigen Expertise und seinem erstklassigen Netzwerk ist Sven T. Marlinghaus ein großer Gewinn für unsere Firma. Er wird den weltweiten Klienten von Roland Berger dabei helfen, die digitale Transformation der Wertschöpfungsketten zu meistern und Wettbewerbsvorteile durch Kosteneffizienz sowie Innovation zu realisieren."

Die Nachfrage nach Beratung im Bereich Operations wächst weiterhin stark. Technologische Disruptionen sowie neue Geschäftsmodelle verlangen in volatilen Märkte effiziente und flexible Strukturen. Daher hat Roland Berger entschieden das Wachstum in diesem Bereich durch gezielte Investitionen weiter auszubauen.

Sven T. Marlinghaus ist ein ausgewiesener Experte für komplexe Einkaufs- und Supply Chain-Transformationen auf nationaler und internationaler Ebene. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung und ist spezialisiert auf die Digitalisierung von Einkaufsprozessen und Lieferketten sowie auf Performance Improvement-Programme.

In den vergangenen Jahren war Marlinghaus Head of Operations & Performance Transformation bei zwei führenden Beratungen. Davor war er elf Jahre lang Partner und Mitglied des globalen Boards einer der bedeutendsten Beratungsboutiquen im Bereich Einkauf und Supply Chain Management. In seiner langjährigen Karriere beriet Marlinghaus eine Vielzahl von Industrie- und Versorgungsunternehmen sowie Firmen in der Automobil- und Telekommunikationsindustrie und Private Equity-Unternehmen.

Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 220 Partnern.

