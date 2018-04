ASFINAG: Digitale Technologien bieten große Chancen für individuellen Personen- und Schwerverkehr

Vorstand Klaus Schierhackl bei TRA 2018: Kundinnen und Kunden bei Digitalisierung in den Mittelpunkt stellen

Wien (OTS) - Die aktuellen Auswirkungen und die Chancen neuer digitaler Technologien bei Transportwesen und individueller Mobilität standen gestern Dienstagnachmittag im Mittelpunkt einer Strategic Session im Rahmen der TRA 2018, Europas größter Verkehrsforschungskonferenz in Wien. In der mit Vertreterinnen und Vertretern europäischer Autobahnbetreiber, sowie mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Hochtechnologie-Unternehmen hochkarätig besetzten Diskussionsrunde fasste ASFINAG Vorstand Klaus Schierhackl die Vorteile aus der Sicht des Autobahnbetreibers zusammen. „Die Digitalisierung wird das Geschehen auf Straßen zum Positiven verändern. Und sie unterstützt uns bei unserem Ziel, ein möglichst verfügbares und verkehrssicheres Netz anzubieten. Wichtig ist dabei, dass durch einfache technische Lösungen für Assistenzsysteme bis hin zu Verkehrs-Infodiensten immer die Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt stehen“, sagte Klaus Schierhackl.

Verkehrssicherheit sei ein ganz zentrales Thema, wo die Digitalisierung einen weiteren entscheidenden Sprung nach vorne ermögliche, betonte Schierhackl. Das gelte jetzt in zunehmender Weise für den Schwerverkehr, etwa durch die Weiterentwicklung automatischer Brems- oder Navigationssysteme.

Effiziente Nutzung wie die gleichmäßigere Auslastung der Straßen sei eine weitere Chance im Zusammenhang mit neuen Technologien. Durch immer mehr Sensoren im Autobahnnetz könne die ASFINAG immer aktuellere und exaktere Information zur Verkehrslage, zu Staus oder Behinderungen an die Lenkerinnen und Lenker weitergeben. Das sei bereits eine wichtige tägliche Entscheidungsgrundlage besonders für Pendelnde, entweder ganz aufs Auto zu verzichten oder zum geeigneten Zeitpunkt auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.

Vor allem im Zusammenhang mit Verkehrs-Infodiensten warnte der ASFINAG Vorstand davor, einen zu technischen Weg einzuschlagen. „Ansprechende Oberflächen und leicht konsumierbare Informationen sind der Schlüssel, dass auch die jüngere Generation das Angebot verstärkt annimmt. Eine weitere Herausforderung sind regional oder lokal relevante Meldungen anstelle eines Informationsüberflusses“, so Schierhackl.

Innovative Technologien würden auch Menschen unterstützen, die aus verschiedenen Gründen das Reisen oder Autofahren vermeiden möchten. Das betreffe die ständige Weiterentwicklung hochqualitativer Videokonferenzen ohne Defizite für die Teilnehmenden bis hin zum Home Office, das eine zeitgemäße, weil flexible Gestaltung von Arbeitsumfeld und Arbeitszeit ermögliche.

Zwtl.: ASFINAG bei TRA 2018 im Wiener Messezentrum

Noch bis Donnerstag, 19. April findet in Wien die TRA (Transport Research Arena) 2018, Europas größte Verkehrsforschungskonferenz statt. Die ASFINAG ist im Wiener Messezentrum prominent vertreten und gibt Interessierten spannende Einblicke in ihre aktuellen Innovationen, sowie in die individuelle Mobilität und Infrastruktur von morgen. Gemäß dem aktuellen TRA Motto „A digital era for transport – solutions for society, economy and environment"” spannt die ASFINAG einen Bogen von der Bestandserhaltung bis zum Automatisierten Fahren in der Halle A, Stand G 12 und in der sogenannten „Interactive Zone“.



