Florian Gietl ist neuer Chief Executive Officer von MediaMarktSaturn Österreich

MediaMarktSaturn kündigt einen Personalwechsel an der Unternehmensspitze an: Florian Gietl ist ab sofort neuer CEO von MediaMarktSaturn Österreich. Sein Vorgänger Ditmar Krusenbaum übernimmt die Rolle des CEO in der deutschen Landesgesellschaft. Der Führungswechsel wurde langfristig geplant und vorbereitet.

Der gebürtige Tiroler Florian Gietl (41) übernimmt mit 17. April 2018 die Position des CEO und Vorsitzenden der Geschäftsführung von MediaMarktSaturn Österreich – damit verantwortet er ab sofort alle Agenden seines Vorgängers Ditmar Krusenbaum. Mit Florian Gietl steht ein weiterer hochkarätiger Handelsexperte und internationaler Manager an der Spitze der österreichischen Landesgesellschaft. In den vergangenen Jahren verantwortete Gietl als COO bereits den Erfolg und die Entwicklung beider Vertriebsmarken in Österreich, dies wird er auch weiterhin aktiv ausführen.



Gietl zeichnet sich durch umfassende Erfahrungen in der Branche und im Unternehmen aus. Nach ersten Erfolgen im Verkauf, unter anderem bei MediaMarkt Innsbruck, hat er bereits früh Verantwortung für strategisch übergeordnete Themen auf nationaler und internationaler Ebene übernommen. Seit 2011 ist Gietl Mitglied der Geschäftsführung von MediaMarktSaturn Österreich.

„Wir blicken auf langjährige Erfolge, diese gilt es weiterzuführen und auszubauen. Meine Erfahrung im Unternehmen und im Elektronikhandel werde ich einbringen, um den eingeschlagenen Weg mit optimalen Konzepten und Lösungen für Kunden in der zunehmend digitalen Welt erfolgreich zu verfolgen. Dahingehend werden wir unsere Strategien und Prozesse weiterhin ausrichten und schärfen.“

Er führt aus: „Wir setzen weiter auf einen umfassenden Transformationsprozess. Denn als Händler für die digitale Welt möchten wir uns als Digital Leader und Innovationsführer im österreichischen Handel nachhaltig hervorheben. Das umfasst neue Services, Lösungen und auch das Erproben neuer Konzepte, wie aktuell mit Saturn Express*. Ich freue mich sehr, künftig als Vorsitzender der Geschäftsführung den spannenden Erfolgsweg von MediaMarkt und Saturn fortzuführen. Wir werden so gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ganz Österreich unsere Rolle als Branchen- und Innovationsführer weiter ausbauen!“

Strategische Kernkompetenzen werden neu verankert

Im Zuge der Unternehmenstransformation gewinnen neue Kompetenzbereiche an Relevanz, wie etwa Services und Lösungen. Um dies zu unterstreichen, startet Gietl seine CEO-Agenden mit der Integration einer zusätzlichen und neu geschaffenen Position innerhalb der Geschäftsführung von MediaMarktSaturn Österreich: Die Aufgaben des Chief Services & Solutions Officer (CSO) übernimmt per 17. April Oliver Klemm. Er wird künftig die Schärfung der Positionierung von MediaMarktSaturn Österreich als kunden- und dienstleistungsorientiertes Unternehmen sowie die Entwicklung und Umsetzung einer ganzheitlichen Service-Strategie verantworten. Weiterhin Mitglied in der Geschäftsführung sind Martin Thomas (CFO) und Thomas Pöcheim (CCO).

Oliver Klemm übernimmt Position des Chief Services & Solutions Officer

„Die neue Position des Chief Services & Solutions Officer unterstreicht unseren klaren Fokus auf eine umfassende Service-, Dienstleistungs- und Kundenorientierung“, erklärt Gietl. Und er ergänzt: „Wir freuen uns, mit Oliver Klemm einen erfahrenen Experten in der Geschäftsführung zu begrüßen. Er wird uns in der strategischen Weiterentwicklung und Transformation hin zur optimalen Kundenorientierung mit klarem und starkem Servicefokus unterstützen.“

Oliver Klemm bringt weitere Kompetenzen sowie langjährige Erfahrungen auf nationaler und internationaler Ebene in die Landesgeschäftsführung. Nach einer Karriere als Investmentbanker und M&A-Experte war Klemm im Konzern ab 2016 in der Position des Vice President Strategy & Value Creation maßgeblich an der Entwicklung der Strategie und Equity Story zu CECONOMY AG beteiligt und verantwortete die Umsetzung wichtiger strategischer Initiativen auf länderübergreifender Ebene. Zudem unterstützte er im vergangenen Jahr die Geschäftsführung von MediaMarktSaturn Österreich bereits intensiv bei der Entwicklung eines Value Creation Plans.

„Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe in einem bereits sehr erfolgreichen Team“, bekräftigt Oliver Klemm. „Wir wollen exzellente Servicedienstleistungen und Lösungen anbieten, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen – und das vor, parallel zum und nach dem eigentlichen Warenkauf. So wollen wir das Kundenerlebnis kontinuierlich verbessern, unabhängig davon, ob es im Markt, online oder auch zuhause erfolgt – wenn wir unsere Kunden zum Beispiel mit Installationsservices unterstützen. In einer zunehmend komplexer werdenden digitalen Welt wollen wir von unseren Kundinnen und Kunden als verlässlicher und kompetenter Partner und Problemlöser wahrgenommen werden. Hierfür werde ich mich einsetzen.“

Ditmar Krusenbaum, der seit 2014 Vorsitzender der Geschäftsführung von MediaMarktSaturn Österreich war, übernimmt ab sofort den Vorsitz der Geschäftsführung von MediaMarktSaturn Deutschland. „Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die hervorragende und erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen vier Jahre und blicke voller Zuversicht in die Zukunft. Florian Gietl besitzt jahrelange Erfahrung und kennt das Unternehmen. Er wird gemeinsam mit dem Team der Geschäftsführung als CEO die führende Rolle von MediaMarktSaturn in Österreich weiter ausbauen – dafür wünsche ich ihm und seinem Team viel Erfolg“ , so Krusenbaum.

* Saturn Express wurde Anfang März in Innsbruck vorgestellt: In dem Pilot-Store im Innsbrucker Sillpark können Kundinnen und Kunden über eine eigene App direkt bezahlen, der Kassavorgang entfällt komplett. Details siehe auch www.saturn.at/express sowie im Pressebereich von Saturn Österreich HIER.

