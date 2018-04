Cities of Service gibt die 10 Finalisten für den ersten Engaged Cities Award bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Cities of Service gab heute die 10 Finalisten für den Engaged Cities Award bekannt, eine neue Bestrebung, Städte auszuzeichnen, die kreativ arbeiten, um das Wissen, die Talente und die Energie von Mitgliedern der Gemeinschaft zu nutzen, um öffentliche Probleme zu lösen. Die von Bloomberg Philanthropies unterschriebene Auszeichnung wirft Licht auf die wachsende Zahl von Arten, wie städtische Führungskräfte die Zukunft mit Anwohnern mitgestalten und es Städten in aller Welt ermöglichen, von den besten Praktiken zu lernen und effektive Strategien in ihre eigenen Städte zu bringen. Die Auszeichnung ist Teil der American Cities Initiative von Michael R. Bloomberg, einem Programm, das entworfen wurde, um städtische Führungskräfte zu befähigen, neue Ideen und fortschrittliche Politiken zu generieren, die die Nation voranbringen.

Im Jahr seiner Einführung erhielt der Engaged Cities Award über hundert Bewerbungen aus Städten in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Europa. Die 10 Finalisten wurden ausgewählt, weil ihre Bestrebungen die höchsten Punktzahlen bei wichtigen Auswahlkriterien erhalten hatten, u. a. bedeutende Arbeit mit Bürgern, um ein öffentliches Problem zu lösen, klare Beweise für Auswirkungen und Potenzial, die Strategie auf andere Probleme und Geografien anzuwenden. Die 10 Finalisten-Städte sind:

Bologna, Italien: Die Stadt änderte ihre Vorschriften, um eine öffentliche Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Stadtregierung für die Verbesserung öffentlicher Räume zu gestatten. Städtische Angestellte arbeiteten mit Gemeinschaften zusammen, um Projekte zu entwerfen und zu implementieren, die lokale Bedürfnisse adressieren.

Boston, Massachusetts: Die Stadt verpflichtete Bürger, Daten über unsichere Straßen zu teilen und entwickelte eine App, welche die Anwohner ermutigt, ihr Fahrverhalten zu verbessern, mit dem Ziel, die Zahl tödlicher Verkehrsunfälle zu senken.

Fort Collins, Colorado: Um auf drückende steuerliche Anforderungen und steigende Kosten zu antworten, informierten Führungskräfte der Stadt Bürger über den Budgetprozess und sammelten Feedback, um ein Budget zu schaffen, das die Ressourcen an den Prioritäten der Gemeinde ausrichtet.

Hamm, Deutschland: Das Ende des Bergbaus verursachte in einem großen Bezirk wirtschaftliche Not, verlassenes Land und Identitätsverlust. Die Führungskräfte der Stadt arbeiteten mit Anwohnern zusammen, um über 220 Hektar Land in einen öffentlichen Park zu verwandeln, der die Anwohner physisch wie emotional wieder miteinander verband.

Helsinki, Finnland: Um die Erfahrungen einer schnell wachsenden Population jugendlicher Immigranten zu verbessern, verwendete die Stadt einen Designansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, um schnell Prototypen zu entwickeln und dann stadtweite Programme und Dienstleistungen zu entwickeln und zu implementieren.

Huntington, West Virginia: Als Antwort auf eine wachsende Krise im Gesundheitssystem entwickelten die Führungskräfte der Stadt einen Hub-and-Spoke-Ansatz, um Gesundheitsergebnisse für seine Anwohner zu verbessern. Die Stadt engagierte Bürger, um Ideen für Initiativen zu entwickeln. und bot Leitung und Support für die Implementierung an.

Mexiko-Stadt, Mexiko: Die Führung der Stadt schuf eine stadtweite Kampagne, um Bürgern Meinungen und Vorschläge für die Verfassung der Stadt zu entlocken, indem eine Bürger-Arbeitsgruppe und Online-Petitionen verwendet wurden. Viele von ihnen wurden in die Verfassung der Stadt inkorporiert.

San José, Kalifornien: Die Stadt lud Bürger in einem stadtweiten Wettbewerb ein, ihre Lösungen für einige der größten Herausforderungen der Stadt einzureichen. Der erste Wettbewerb hatte einen Drohnen-Prototyp als Ergebnis, der fähig ist, Graffiti an schwer erreichbaren Orten zu entfernen.

Santiago de Cali, Kolumbien: Um ein hohes Maß an Gewalt zu bekämpfen, schuf die Stadt lokale Räte bestehend aus Anwohnern aus 15 Vierteln. Die Räte starteten eine Vielzahl an Gemeinschaftsprojekten, um Vertrauen zwischen den Nachbarn aufzubauen, wie die Rehabilitation öffentlicher Parks und Kunstveranstaltungen, und halfen, Konflikte innerhalb der Gemeinschaft zu lösen.

Tulsa, Oklahoma: Die Stadt brachte Mitarbeiter der Stadt und Bürger persönlich und online zusammen, um die große Anzahl von Daten zu analysieren, welche die Stadt gesammelt hatte, um mehr über öffentliche Probleme wie Einkommensunterschiede und Verbrechen zu erfahren und die Politik zu informieren.

"Die Finalisten zeigen, dass alltägliche Bürger helfen können, ihre Städte auf vielfältigen und sinnvollen Wegen voranzubringen, indem sie ihre Erkenntnisse, ihre vielfältigen Talente und ihre kreative Energie nutzen", so Myung J. Lee, Geschäftsführer von Cities of Service. "Städtische Führungskräfte werden kreativer und experimenteller in den Arten, wie sie Gemeindemitglieder beteiligen. Wir sind stolz darauf, die Arbeit dieser Städte hervorzuheben, sodass andere Städte in der ganzen Welt ihnen folgen können."

Lokale Führungskräfte suchen vermehrt nach neuen Wegen, um Anwohner in die Entwicklung von Richtlinien und Programmen zu involvieren und Vertrauen zwischen Bürgern und der Stadtregierung aufzubauen. Im vor Kurzem veröffentlichen 2018 American Mayors Survey fand Bloomberg Philanthropies, dass 91 % der amerikanischen städtischen Führungskräfte sagen, dass das Engagement von Anwohnern "sehr wichtig" ist - sogar wichtiger als die Nutzung von Daten, Versuche und Zusammenarbeit. Durch den Engaged Cities Award zielt Cities of Service darauf ab, einen Satz von Werkzeugen an die Oberfläche zu bringen, die diese Bürgermeister verwenden können, um mit Anwohnern auf neue und bedeutendere Arten zusammenzuarbeiten. Diese Ansätze schließen die Nutzung der Macht von Technologien von Bürgern, von Experten unter den Bürgern, von Input informierter Bürger, von partizipativem Design, Freiwilligenarbeit und Daten von Bürgern ein.

"Die Menschen sind häufig die nicht angezapfte größte Ressource einer Stadt", so James Anderson, Vorstandsmitglied von Cities of Service und Leiter staatlicher Innovationsprogramme bei Bloomberg Philanthropies. "Diese Städte ändern das - sie finden neue und bessere Wege, um ihre Anwohner einzubinden und deren Expertise zu nutzen, um öffentliche Probleme zu lösen."

Die Teilnahme am Engaged Cities Award stand Städten mit einer Bevölkerung von 30.000 oder mehr in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Europa offen. Die Städte reichten ihre Bewerbungen im Januar 2018 ein. Cities of Service und eine Gruppe geschätzter Experten werden drei Siegerstädte auswählen. Der Hauptpreis wird 100.000 US-Dollar betragen. Die Sieger werden als Teil des Engaged Cities Award Summit und Dinners im Mai 2018 bekannt gegeben werden.

Weitere Informationen über den Cities of Service Engaged Cities Award finden Sie unter: engagedcitiesaward.org (https://engagedcitiesaward.org/).

Informationen zu Cities of Service

Cities of Service ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die Bürgermeistern und Führungskräften von Städten hilft, das Wissen, die Kreativität und die Dienste von Bürgern zu nutzen, um öffentliche Probleme zu lösen und lebendige Städte zu schaffen. Wir arbeiten mit Städten zusammen, um von Städten angeführte und von Bürgern angetriebene Initiativen zu schaffen, die auf spezifische Bedürfnisse abzielen, langfristige und messbare Ergebnisse erzielen, die Lebensqualität der Anwohner verbessern und stärkere Städte aufbauen. Das im Jahr 2009 vom New Yorker Bürgermeister Michael R. Bloomberg gegründete Cities of Service unterstützt eine Koalition von mehr als 235 Städten und repräsentiert knapp 55 Millionen Menschen in 45 Staaten der USA und mehr als 10 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich. Besuchen Sie uns unter citiesofservice.org oder folgen Sie uns auf Twitter @citiesofservice

(https://twitter.com/CitiesOfService).

Medienkontakt

Cities of Service, Karen Dahl, (646) 324-8390, karen @ citiesofservice.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/677445/Cities_of_Service_Enga ged_Cities_Logo.jpg