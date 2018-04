Deoleo und Viñaoliva unterzeichnen strategisches Abkommen zwecks Innovation des Olivenölsektors

Madrid (ots/PRNewswire) - Spaniens multinationales Unternehmen Deoleo, weltweit umsatzstärkster Olivenölproduzent, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Viñaoliva bekannt, eine aus 8300 spanischen Olivenerzeugern bestehende Kooperative. Das Abkommen ist Teil der Zuschreibung des Unternehmens, strategische Partnerschaften mit Anbietern einzugehen, die sich Qualität und Service verpflichtet fühlen.

Die Viñaoliva-Kooperative arbeitet zur Zeit mit Olivenerzeugern der spanischen Region Extremadura zusammen. Die strategische Partnerschaft wurde unter dem Vorsitz des Ministers für Umwelt und ländliche Angelegenheiten von Extremadura, Begoña García Bernal, geschlossen.

"Die Verbindung zwischen Deoleo und Viñaoliva vereint natürliche Synergien, da beide Unternehmen danach streben, Fertigkeiten und Prozesse auf eine Weise neu zu bewerten und zu überarbeiten, die Einzigartigkeit und Qualität gewährleistet. Wir wollen dem Sektor Innovation bieten und unseren Verbrauchern transparente Vorgehensweisen präsentieren, die hunderprozentig rückverfolgbar sind, vom 'Hof bis zum Tisch' sozusagen", erklärte Pierluigi Tosato, Chairman und CEO von Deoleo.

Laut des Abkommens sollen Deoleo und Viñaoliva gemeinsam vom Ursprungsort aus an einer Qualitätssteigerung arbeiten, intensiv Forschung zur Viefalt und Nachhaltigkeit von Oliven betreiben und neue Modelle erarbeiten, angefangen beim Mahlen der Oliven bis hin zur Verpackung der Öle. Zusätzlich sollen als Teil der grundlegenden Verpflichtung zur Verbrauchertransparenz verstärkte Maßnahmen zur Herkunftssicherung eingeführt werden.

Deoleo versichert die Lieferung qualitativ hochwertiger Rohmaterialien, was durch ein gemeinsames und transparentes Arbeitsmodell mit Viñaoliva kontrolliert wird, welches seinen Mitgliedern ein faires Preissystem garantiert und Qualität und Fachwissen partizipierender Erzeuger an erste Stelle setzt.

"Die Schaffung neuer Märkte und die Gewinnung zusätzlicher Kunden, die die Qualität unserer Produkte wertschätzen, sind zwei unserer Unternehmensziele, die wir durch das Abkommen mit Deoleo zu erreichen hoffen", so José Luis Gordillo, Geschäftsführer von Viñaoliva.

Das Abkommen ist nach der Allianz mit der Spanish Union of Small Farmers and Ranchers (UPA)[i] ein weiterer Teil des Strategieplans von Deoleo, mit dem das Unternehmen stabile Beziehungen zwischen den verschiedenen Sektoren erreichen möchte, die die Olivenölproduktion in Spanien ausmachen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/677415/Deoleo_Vinaoliva.jpg

