Der Vienna City Marathon mit Weltrekordler und Weltrekord im ORF

Am 22. April ab 8.30 Uhr in ORF eins, ab 12.15 Uhr in OSP

Wien (OTS) - Mehr als 42.000 Läuferinnen und Läufer aus knapp 130 Ländern und mit Dennis Kimetto der aktuelle Marathon-Weltrekord-Halter – der 35. Vienna City Marathon hat am Sonntag, dem 22. April 2018, einiges zu bieten, entsprechend macht der ORF den Event einmal mehr zum multimedialen Großereignis in Fernsehen, Radio, online und im TELETEXT.

Bereits ab 8.30 Uhr meldet sich in ORF eins das ORF-Team rund um Moderator Oliver Polzer vom Start und vom Zielbereich vor dem Burgtheater. Nach der Live-Übertragung von 8.55 bis 12.25 Uhr (Kommentator ist Dietmar Wolff, Kokommentator der zweifache Olympia-Marathon-Starter Michael Buchleitner) zeigt ORF eins die Highlights des „Junior Marathons“ vom 21. April, während ORF SPORT + von 12.15 bis 13.00 Uhr die Zielankunft der sogenannten Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer bringt. OSP wiederholt den VCM 2018 am 25. April im Hauptabend.

Christoph Sumann und Alexandra Schistek für ORF „verkabelt“

Johannes Hahn und Martin Lang sind als Motorradreporter unterwegs, um unmittelbare Eindrücke von der Strecke, dem Spitzenfeld, den besten Österreicherinnen und Österreichern etc. zu schildern. Mit allerlei Messgeräten „verkabelt“ und damit als „gläserne“ Athleten für den ORF unterwegs sind diesmal ORF-Biathlon-Fachkommentator Christoph Sumann und die Ärztin und Ultra-Läuferin Alexandra Schistek, die sich eine Marathon-Zeit von vier Stunden vorgenommen haben und sich damit im Bereich der Zehntausenden Hobby-Läufer/innen aufhalten werden.

Ein ausgeklügeltes Funktechniksystem zoomt die Zuschauerinnen und Zuschauer mitten hinein ins Geschehen: Insgesamt 20 Kameras (Regie Werner Mitterer, verantwortlicher Redakteur Hans Hengst) halten jedes Detail des Rennens in High Definition fest – zwei Motorradreporter, eine Helikopterkamera, erstmals eine Krankamera im Führungsfahrzeug, eine Superzeitlupenkamera beim Start sowie eine weitere Superzeitlupenkamera im Zielbereich stellen sicher, dass keine Millisekunde des Rennens ausgelassen wird. Nicht zuletzt eine ausgefeilte Satellitenübertragung mit drei Kameras beim Start vor dem IZD-Tower beim UNO-City-Gelände, eine Kamera am Ende der Reichsbrücke und eine Kamera beim Prater erlauben hautnahe Live-Berichterstattung.

Sportlich ist der VCM18 so prominent besetzt wie nie: Der aktuelle Weltrekordler Dennis Kimetto (2:02.57, Berlin, 2014) aus Kenia ist in Wien am Start und wird versuchen, den Wiener Streckenrekord von 2:05.41 zu brechen. Auch das internationale Frauen-Spitzenfeld mit Vorjahrssiegerin Nancy Kiprop aus Kenia und Helen Tola aus Äthiopien mit Bestzeiten unter dem Wiener Streckenrekord garantiert hervorragende Zeiten.

Sowohl bei den Herren (Christian Steinhammer) als auch bei den Damen (Triathletin Eva Wutti) werden österreichische Athleten versuchen, das EM-Limit für Berlin zu laufen.

Der VCM im ORF-Landesstudio Wien

„Wien heute“ zeigt die letzten Vorbereitungen für den VCM am Freitag, dem 20., und am Samstag, dem 21. April, ab 19.00 Uhr in ORF 2. Am Marathontag selbst begleitet „Wien heute“ einen Läufer, der bereits bei der Premiere vor 35 Jahren dabei war und jetzt wieder an den Start geht. Dazu gibt es eine umfassende Reportage über die vielen Facetten des Events, von den nervösen Läuferinnen und Läufern am Start, den Fans entlang der Strecke bis zum Zielraum beim Burgtheater.

Radio Wien bietet Reportagen von Läuferinnen und Läufern und mitfiebernden Zuschauerinnen und Zuschauern. Weiters informiert Radio Wien am Sonntag auch in der Verkehrsinformation umfassend: Die Marathonstrecke führt quer durch Wien. Viele Straßen und Brücken werden ab den Morgenstunden gesperrt, Straßenbahn- und Autobuslinien müssen kurzgeführt oder umgeleitet werden. Radio Wien liefert zuverlässig die aktuellsten Verkehrsinformationen und die besten Ausweichtipps. Und die besten Bilder vom Marathon sind auf wien.ORF.at zu sehen.

Umfassende Berichterstattung auf sport.ORF.at, im ORF TELETEXT, Live-Stream auf der ORF-TVthek

Sport.ORF.at, ORF-TVthek und der ORF TELETEXT stellen für alle Sportfans auch heuer wieder ein spannendes und informatives Package rund um den österreichischen Laufsport-Event Nummer eins bereit:

Sport.ORF.at bringt bereits vorab alles Wissenswerte zum heurigen Vienna City Marathon, informiert topaktuell über das Rennen selbst und rundet seine Berichterstattung mit Hintergrundberichten und Ergebnislisten ab. Wer das Rennen online oder am Smartphone live mitverfolgen möchte, dem steht auf TVthek.ORF.at und sport.ORF.at der Live-Stream der ORF-Übertragung zur Verfügung, die ORF-TVthek bringt außerdem Video-on-Demand-Highlights. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ab Seite 200 aktuell und umfassend über den Marathon.

Weltrekordversuch bei der Ö3-Wecker-Marathon-Challenge

Kann die Ö3-Staffel den aktuellen Marathon-Weltrekord knacken? Wenn am kommenden Sonntag der 35. Vienna City Marathon über die Bühne geht, stellt sich heuer erstmals diese große Frage. 42 Hobby-Läufer/innen bilden das Ö3-Team und werden vor Tausenden begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern versuchen, den aktuellen Weltrekord zu schlagen. Dieser liegt bei 2:02:57 Stunden, der Kenianer Dennis Kimetto ist diese sensationelle Zeit 2014 in Berlin gelaufen. Das Ö3-Weckerteam rund um Ö3-Challenge-Beauftragten Tom Walek und Ö3-Challenge-Headcoach Lissi Niedereder – die Leichtathletin zählt zu Österreichs erfolgreichsten Mittelstreckenläuferinnen – werden eine schlagkräftige Lauf-Staffel zusammenstellen. Jede/r der 42 Ö3-Hörer/innen läuft einen Kilometer (der/die letzte ein bisschen mehr) und übergibt das Ö3-Staffel-Holz, bis der/die letzte die Ziellinie überquert.

Ö3-Sondersendung & Verkehrsservice zum Laufevent des Jahres

Begleitet wird die Ö3-Marathon-Challenge beim Vienna City Marathon mit einer Ö3-Sondersendung am Sonntag, den 22. April, von 9.00 bis 12.00 Uhr. Tom Walek meldet sich live von der Marathon-Strecke, moderiert wird die Ö3-Sondersendung von Benny Hörtnagl. Außerdem liefert die Ö3-Verkehrsredaktion den genauen Überblick über die Straßensperren und über die Situation auf den Ausweichstrecken.

FM4 läuft!

Am Sonntag, dem 22. April, liefert FM4 den Soundtrack zum Laufen mit der passenden Musik in einem Marathonmix. Vier Stunden lang von 9.00 bis 13.00 Uhr – oder anders gesagt: von der UNO-City bis zum Zieleinlauf vor dem Burgtheater – präsentiert Stuart Freeman die beste Musik zum Laufen, zum Durchhalten, zum Anfeuern. Die FM4-Hörerschaft hat im Vorfeld die Möglichkeit, ihre Lieblingslaufsongs auf fm4.ORF.at zu posten. Die FM4-Musikredaktion bastelt daraus den perfekten Mix, der auch mit der FM4-App am Handy die musikalische Verpflegung für alle Läuferinnen und Läufer bietet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at