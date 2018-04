„Unterwegs in Österreich“ am 18. April aus Pottenstein und Kottingbrunn

Schwerpunktthema „Teures Wohnen“

Wien (OTS) - „Teures Wohnen“ ist Schwerpunktthema am Mittwoch, dem 18. April 2018, in „Guten Morgen Österreich“ (ab 6.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr). „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Jan Matejcek und Nadja Mader und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Nina Kraft.

„Guten Morgen Österreich“ aus Pottenstein

Der Oldtimerclub aus Pottenstein stattet dem „Guten Morgen Österreich“-Team einen Besuch ab und präsentiert einige seiner seltenen Autos. Außerdem sind Geri Schuller und sein Ensemble zu Gast und die Volkstanzgruppe aus Pottenstein erklärt, was es mit dem „Schnalzen“ auf sich hat.

„Daheim in Österreich“ aus Kottingbrunn

Ein Haus oder eine Wohnung zu finden, die den eigenen Vorstellungen entsprechen, ist schwierig genug. Noch diffiziler wird es, wenn es um die Finanzierung geht. Kaufen oder Mieten ist dann die alles entscheidende Frage. Zum Thema Mietwohnungen ist Wohnrechtsexpertin Mag. Corinna Riedler zu Gast. Außerdem im Studio ist Autorin Ursula Poznanski, die ihr aktuelles Buch „Invisible“, bereits die dritte gemeinsame Arbeit mit Arno Strobel, präsentiert. Weiters begleitete ein Team Cesár Sampson zum Indoor-Skydiving in den Wiener Prater und zeigt die Flugversuche des österreichischen Song-Contest-Teilnehmers.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

