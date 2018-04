ÖWA Plus 2017-IV: styria digital one führt Ranking an

Wien/Graz (OTS) - styria digital one baut ihre Reichweite weiter aus: In der aktuellen ÖWA Plus 2017-IV erreicht sie 4,73 Millionen Unique User und ist damit Österreichs führende Vermarktungsgemeinschaft. Anders formuliert: Sieben von zehn Internetnutzern in Österreich (72,9 Prozent) besuchen die Portale von styria digital one (z. B. DiePresse.com, ichkoche.at, kleinezeitung.at, miss.at u. v. m.). Die Styria-Tochter bleibt somit unangefochten die wichtigste Ansprechpartnerin für Werbetreibende bei allen Zielgruppen unabhängig von Alter, Geschlecht, Bundesland, Bildung oder Einkommen.

styria digital one erreicht knapp drei Viertel der österreichischen Internetnutzer

Im Vergleich zum Vorjahr (ÖWA Plus 2016-IV) wuchs die Vermarktungsgemeinschaft um sieben Prozent. Getrieben wird das Wachstum v. a. durch die mobile Nutzung: Hier konnte styria digital one um mehr als zehn Prozent auf 3,37 Millionen Unique User zulegen. Damit ist styria digital one auch die mobile Nummer eins.

„Unser erster Platz in der ÖWA Plus 2017-IV zeigt klar: Unsere Redaktionen schaffen es kontinuierlich relevante und zu Interaktion anregende Inhalte zu erstellen. Die von uns vermarkteten Portale besuchen fast drei Viertel der österreichischen Internetnutzer. Für Werbetreibende bedeutet das eine attraktive und effiziente Möglichkeit ihre Zielgruppen zu erreichen“ , erklärt Xenia Daum, Geschäftsführerin der styria digital one.

Die ÖWA Plus ist eine viermal jährlich erscheinende Studie, die personenbezogene Reichweiten- und Strukturdaten für das Internet erhebt.

Über styria digital one:

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und erreicht 72,9 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher (ÖWA Plus 2017-IV). Sie verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen Styria Media Group-Portale sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv u.v.m.

Für namhafte Kunden aus allen Branchen betreut sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Online-Kampagnen und Kommunikationslösungen inkl. Content-Kreation (Text, Bild, Video) und Entwicklung von neuen Werbeprodukten. Dabei genießt sd one das beste Image bei Agenturen in der Vermarkterstudie 2016. In der Focus-Werbetrendstudie 2018 erhält sd one die beste Note von Agenturen und Direktkunden in puncto Attraktivität.

