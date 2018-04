Linzer Start-Up rudy games räumt bei „2 Minuten 2 Millionen“ auf Puls 4 ab!

Die Spieleentwickler aus Oberösterreich sichern sich mit ihren hybrid Spielen ein mittleres sechsstelliges Investment für das weitere Wachstum und die Internationalisierung.

Linz (OTS) - Es hätte an diesem Abend nicht besser laufen können für die Spieleentwickler aus Linz. Es wurde gespielt, getanzt, gefeilscht und am Ende konnten die drei Gründer-Freunde Gertrude Kurzmann, Reinhard Kern und Manfred Lamplmair sogar zwischen zwei Angeboten der „2 Minuten 2 Millionen“-Investoren wählen.

Mit Heinrich Prokop (Clever Clover) haben sich die Linzer einen wahren Retail-Experten ins Boot geholt, der über ein starkes internationales Netzwerk verfügt. Das Team um „rudy games“ hat mit Dominik Greiner (Camouflage Ventures), Peter Koch (von der Schweizer Martin Global AG) und Heinrich Prokop (Clever Clover) somit ein mittleres sechsstelliges Investment einsammeln und die erste Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen können. „Es freut uns riesig, dass wir drei ausgewiesene Experten in den Bereichen Business Development, Internationalisierung und Retail für unser Start-Up begeistern und gewinnen konnten“ , so CEO Manfred Lamplmair, für den vor allem das Know-How der Investoren zählt.

„Hybrid Games“ – Die neue Art zu spielen!

Die Vorteile von hybrid Spielen, wie LEADERS und INTERACTION, liegen schnell auf der Hand:

Unpack and Play – Das Lesen einer langweiligen Spielanleitung entfällt selbst bei komplexen Spielen wie LEADERS, denn die App führt Schritt für Schritt ins Spiel ein. Sollten doch mal Fragen auftauchen hilft der kostenlose WhatsApp Support rasch und unkompliziert weiter.

Für jeden das Richtige – Die Spiele-App passt die Spielinhalte auf die einzelnen Spieler an. Gerade bei einem Familienspiel wie INTERACTION ist das ein besonderer Vorteil. Bei INTERACTION werden die Fragen und Aufgaben an den Ort, das Alter und die Interessen jedes einzelnen Spielers automatisch angepasst. Spielespaß für die ganze Familie ist somit garantiert.

Nie mehr Langeweile - Regelmäßige Update sorgen für neue Spielinhalte, Fragen und Aufgaben, zudem haben die Spieler die Möglichkeit selbst Features vorzuschlagen, somit gibt es immer etwas Neues zu entdecken.

Großbritannien und Deutschland als wichtigste Spielemärkte

während man im österreichischen Handel bereits Fuß fassen konnte, so gibt es das Familienspiel INTERACTION bereits bei Interspar, Maximarkt, Conrad, Toys R Us, Amazon und zahlreichen Spielefachgeschäften, will man nun auch international durchstarten. „ Neben Deutschland ist vor allem Großbritannien ein wichtiger Markt für uns “, so Gertrude Kurzmann über die bevorstehende Teilnahme an der größten britischen Spielemesse der UK Game Expo im Juni dieses Jahres.

Neue Spiele für Groß und Klein

Neben der Internationalisierung arbeitet man bei rudy games bereits an weiteren Spielen, so soll rechtzeitig zur Sommerurlaubszeit ein kurzweiliges Kartenspiel für Zwischendurch erscheinen. „Mittelfristig wollen wir unser Spielesortiment für alle Alters- und Interessensgruppe erweitern. Egal ob Jung oder Alt, ob Viel- oder Gelegenheitsspieler, es soll für jeden das Richtige dabei sein“ , so der für die Entwicklung zuständige Reinhard Kern.

Weitere Infos und zusätzliches Bildmaterial: https://bit.ly/2qC8WPu

