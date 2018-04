Margareten: Leseabend „Das unbewältigte Wörterbuch“

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Aktionsradius Wien“ kündigt die nächste Veranstaltung im Rahmen der beliebten Literatur-Reihe „Bar ohne Eigenschaften“ an: Am Freitag, 20. April, beschäftigen sich die Künstler Peter Friedl (Stimme) und Thomas Berghammer (Trompete, Horn, Ziehharmonika, Stimme) im vormaligen Etablissement „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) mit dem Schaffen des heimischen Erzählers und Lyrikers Peter „Pjotr“ Köck (1949 – 1989). Neben persönlichen Erinnerungen an Begegnungen mit dem Dichter rücken Friedl und Berghammer ab 19.30 Uhr Köcks Werk „Das unbewältigte Wörterbuch“ in das Zentrum eines Leseabends mit Musik. Einlass: 19.00 Uhr. Eintritt:

Spenden. Auskünfte: Telefon 332 26 94 bzw. E-Mail office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Peter Köck (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Peter_K%C3%B6ck

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Etablissement „Arena-Bar“:

www.arenabarvariete.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk