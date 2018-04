Airbiquity wird OTAmatic(TM), die Over-the-Air (OTA) Software- und Datenverwaltung für die Automobilwirtschaft, auf der Hannover Messe 2018 demonstrieren

Seattle (ots/PRNewswire) - Airbiquity (https://www.airbiquity.com/)®, ein Weltmarktführer bei Dienstleistungen für vernetzte Fahrzeuge, demonstriert seine Over-the-Air (OTA) Software- und Datenverwaltungslösung OTAmatic (https://www.airbiquity.com/product-o fferings/software-and-data-management)(TM) auf der Hannover Messe 2018, der weltweit wichtigsten Industriemesse, die vom 23. - 27. April in Hannover (Deutschland) stattfindet. Das Unternehmen wird am Ausstellungsstand von Huawei (Halle 6 - Stand D18) seine branchenführende Kompetenz für die Auslieferung von OTA-Services für das vernetzte Fahrzeug unter Beweis stellen, die Automobilherstellern und Zulieferern die effiziente und sichere Orchestrierung und Automatisierung von Software-Update- und Datenmanagement-Kampagnen aus der Cloud ermöglicht.

Vernetzte Fahrzeuge sind zusehends auf Software und Datenanalyse angewiesen, um die nächste Generation von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), V2X-Integration (Vehicle-to-Everything), Funktionen für das autonome Fahrzeug und die Ausweitung von Transportdienstleistungen und Modellen zur Monetarisierung zu unterstützen. Nimmt man dazu noch die steigende Komplexität bei der Durchführung von Software-Update- und Datenmanagement-Kampagnen für Millionen von vernetzten Fahrzeugen gleichzeitig, wird klar, warum Automobilhersteller und Zulieferer zunehmend nach sicheren und hoch skalierbaren OTA-Lösungen verlangen. Airbiquity OTAmatic erfüllt diesen Bedarf über ein ausgeklügeltes Backend-Serviceauslieferungs-Management, hochpräzisiertes Fahrzeug-und Geräte-Targeting, separate Richtlinien- und Datenschutzsteuerung, vollständig anpassbare Kundenbenachrichtigungen, Edge Data Analytics Framework und Flexibilität bei der Bereitstellung von Lösungen, einschließlich Private Cloud, Public Cloud und On-Premise-Rechenzentren.

Airbiquity OTAmatic bildet eine Ergänzung zu Huaweis OceanConnect Internet of Vehicle (IoV)-Plattform, die den Kunden innovative Mobilitätsdienstleistungen anbietet. Huawei setzt OceanConnect weltweit über seine Cloud-Familie in der Public Cloud ein, um viele hundert Millionen Fahrzeuge und verschiedene Branchen miteinander zu verbinden. Diese Konnektivität ermöglicht die integrierte Entwicklung von Connected Cars, Smart Homes und Smart Cities, und liefert ein umfassendes Dienstleistungsangebot - für den Einzelnen, für das Automobil, und für die Gesellschaft als Ganzes.

Zusätzlich zu den OTAmatic-Demos für die Messebesucher am Stand von Huawei werden leitende Mitarbeiter von Airbiquity auf der Huawei-Ausstellungsfläche einen 15-minütigen Überblick über die Rolle von OTA im Automotive-Bereich und OTAmatic geben.

Weitere Informationen zu Airbiquity oder OTAmatic finden Sie auf www.airbiquity.com. Sie können sich auch gerne per E-Mail unter sales @ airbiquity.com direkt an uns wenden.

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity® ist ein global führendes Unternehmen im Bereich Connected-Car-Services und Vorreiter in der Entwicklung und Konstruktion von Fahrzeugtelematik. Als Spitzenreiter der automobilen Innovation betreibt Airbiquity die branchenweit fortschrittlichste cloudbasierte Plattform für Dienste für vernetzte Fahrzeuge, Choreo

(https://www.airbiquity.com/choreo-platform/)(TM), und unterstützt

alle führenden Anwendungsfälle einschließlich Over-the-Air (OTA)-Software und -Datenverwaltung. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Airbiquity setzen Autohersteller und Autozulieferer sehr gut skalierbare, zuverlässige und kontrollierbare Dienste für vernetzte Fahrzeuge ein, die den Ansprüchen ihrer Kundschaft in über 60 Ländern weltweit bei Sicherheit, Entertainment und Komfort gerecht werden. Weitere Informationen über Airbiquity finden Sie unter www.airbiquity.com, oder twittern Sie mit unter @airbiquity (https://twitter.com/airbiquity). Airbiquity ist ein Markenzeichen von Airbiquity Inc.

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von IKT-Lösungen (Informations- und Kommunikationstechnik). Unser Ziel ist es, eine besser vernetzte Welt zu schaffen, als sozial verantwortungsvolles Unternehmen aufzutreten, Innovationen für die Informationsgesellschaft zu ermöglichen und die Zusammenarbeit mit anderen Industrieunternehmen zu fördern. Mit seinem Engagement für kundenorientierte Innovation und offene Partnerschaften hat Huawei ein durchgängiges IKT-Lösungsportfolio geschaffen, das den Kunden Wettbewerbsvorteile bei Telekommunikation und Unternehmensnetzwerken, Endgeräten und Cloud-Computing bringt. Huaweis 180.000 Mitarbeiter weltweit sind bestrebt, maximalen Wert für Telekommunikationsdienstleister, Unternehmen und Verbraucher zu schaffen. Unsere innovativen IKT-Lösungen, Produkte und Services sind in über 170 Ländern und Regionen im Einsatz und werden von mehr als einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet. Besuchen Sie Huawei online unter www.huawei.com.

