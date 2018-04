Designtage Salzburg 27.-28. April 2018

Die Salzburger Altstadt wird zum Schau-Platz für Design und Lebensstil.

Salzburg (OTS) - Als Teil des beliebten Handwerks- und Designfestivals HAND.KOPF.WERK. 11. – 28. April 2018 bieten die Designtage Salzburg heimischen Kreativunternehmen eine Plattform für Diskurs, Austausch und Präsentation. Klassisches Handwerk und neue Formen kreativen Schaffens werden hautnah erlebbar. Synergien zwischen Design und Wirtschaft werden sichtbar. Und junge Salzburger Designtalente bekommen die Chance, entdeckt zu werden.

Design hautnah erleben.

Die Designtage Salzburg laden erstmals Designinteressierte, Kreative und Gestaltungsfreudige dazu ein, in die heimische Ideenvielfalt einzutauchen, bewährten Erfolgskonzepten international erfolgreicher Traditionsunternehmen zu lauschen und aufstrebende Jungtalente kennenzulernen. Im Rahmen von TALKS, TOUREN und SHOWS wird die Bedeutung von Design sowohl im globalen Kontext als auch in unserem Alltag ausgelotet und nähergebracht. Ein erstes Highlight der Designtage ist CREST – ein Schirmständer, der von Designer Thomas Feichtner und Schirmerzeuger Andreas Kirchtag extra für die Designtage entwickelt wurde. DO 26. April 2018, 11 Uhr, Kirchtag Schirme, Getreidegasse 22, Anmeldung unter: office @ salzburg-altstadt.at

Auftakt Salzburger Designtage

Das Traklhaus ist ein wichtiger Partner bei den Designtagen und Gastgeber mehrerer Talks und Shows. Den Auftakt macht der Designtalk „Designstadt Salzburg – Designland Salzburg“, der sich der Wirkung von Design widmet und wie dieses ein Land bzw eine Stadt beeinflusst. Claudia Lehner-Jobst, Kunsthistorikerin für angewandte Kunst/ Design moderiert den Abend mit Barbara Gollackner, Designerin, Agentur undpartner (Salzburg), Thomas Feichtner, Designer (Wien), Christian Schwamkrug, Designdirektor Studio F.A. Porsche (Zell/ See), Andreas Gfrerer, Obmann Altstadt Verband (Salzburg), Martin Hochleitner, Direktor Salzburg Museum (Salzburg). Traklhaus, Waagplatz 1A, DO 26. April 2018, 18 Uhr. Im Rahmen des Auftaktes kann die Ausstellung „Schwerpunkt Design“ besichtig werden. Am FR 27. und SA 28. April führt Dietgard Grimmer, Leiterin der Landesgalerie, durch die Ausstellung.



Designtage Salzburg 27. - 28. April 2018 – zwei Tage, die die Salzburger Altstadt im wahrsten Sinne beleben. Sie wird zum Schauplatz eines Festivals des Lebensstils, der Kultur und der Freude an den schönen Dingen.

Programm Designtage Salzburg

