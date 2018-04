Österreich hat gewählt: „Kopfball Kebab“ ist die neue Chips-Sorte für Österreich!

• 42% der Österreicher stimmten für Kopfball Kebab • Hohe Wahlbeteiligung: Über 30.000 Stimmen

Wien (OTS) - Die erste Kelly´s Chipswahl ist geschlagen und hat einen eindeutigen Sieger hervorgebracht! 3 Monate hatten Österreichs KonsumentInnen Zeit, die insgesamt bereits 9. Sorte der Kelly´s Chips 175g aus drei Kandidaten auszuwählen. In einer intensiven Wahlkampfphase von Jänner bis März 2018 konnte sich Kelly´s Chips Kopfball Kebab gegen die Konkurrenz durchsetzen: 42% der Stimmen entfielen auf die Gewinner-Sorte, die damit vor Kelly´s Chips Gooal Onion Rings und Kelly´s Chips Corner Chicken lag.

Hohe Wahlbeteiligung an der Kelly’s 3-2-1 Chipswahl

Unter dem Motto „3-2-1 Kelly´s Chipswahl“ hatte Markenbotschafter Herbert Prohaska in TV, Print, Online und auf Social Media Chips-Fans in ganz Österreich aufgerufen, aus den drei Sorten ihren Favoriten zu wählen. Insgesamt wurden über 30.000 Stimmen abgegeben, wovon 42% auf die Gewinner-Sorte Kelly’s Chips Kopfball Kebab entfielen.

Die Sieger-Sorte wird vergoldet

Die Sieger-Sorte Kelly’s Chips Kopfball Kebab, gekennzeichnet mit „Gewinner der Kelly’s 3-2-1 Chipswahl“, ist ab sofort in einer goldenen 175g-Packung, im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich. Natürlich wird auch die neue Sorte aus 100% heimischen Erdäpfeln hergestellt und mit Gewürzen frei von künstlichen Geschmacksverstärkern und Farbstoffen verfeinert. Außerdem kommt nur 100% bestes HOSO Sonnenblumenöl – reich an ungesättigten Fettsäuren – zum Einsatz. Somit ist auch die neue Kelly’s Chips-Sorte 100% palmölfrei.

Wussten Sie, dass…?

…Kelly’s Chips aus 100% heimischen Erdäpfeln hergestellt werden?

…ca. 100 Kelly Vertragsbauern ihre Kartoffeln direkt aus der Region ans Kelly Werk in Wien liefern?

…Kelly´s und Soletti auf Geschmacksverstärker verzichten und nur MSG-freie Gewürze einsetzen?

…Kelly‘s Chips mit 100% HOSO – reinem Sonnenblumenöl – hergestellt werden und somit palmölfrei sind?

…für Kelly`s und Soletti Produkte heimisches Salz verwendet wird?

…alle Kelly´s und Soletti Produkte transfettsäurefrei sind?

Über Kelly:

Kelly - ein österreichisches Unternehmen amerikanischer Prägung - ist mit dem Markenportfolio in Österreich Marktführer und Teil des erfolgreichen europäischen Snack-Netzwerkes der Intersnack Group. In Österreich werden pro Kopf und Jahr 4,1 Kilogramm Chips, Laugengebäck und Co. gegessen. Kelly´s und Soletti sind Superbrands und zählen zu den beliebtesten Top-Marken in Österreich.

