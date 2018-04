PVÖ-Verbandstag (3)- Dr. Peter Kostelka mit 98,5 Prozent zum Präsidenten des Pensionistenverbandes Österreichs gewählt

Wien (OTS) - Die mehr als 350 Delegierten aus ganz Österreich haben heute, Montag, beim Verbandstag des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) in Wien Dr. Peter Kostelka in geheimer Wahl mit 98,5 Prozent der Stimmen zum neuen Präsidenten des Verbandes gewählt. Er wird damit in den kommenden vier Jahren der größten und an Mitgliedern stärksten Seniorenorganisation des Landes vorstehen. (Schluss)

