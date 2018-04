„Report“ am 17. April über Klimastrategie, schwierige Integration, Salzburger Landtagswahl und Datenschutz mit Konsequenzen

Im Studio zu Gast: Verkehrsminister Norbert Hofer, FPÖ

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 17. April 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Klimastrategie: Wie gelingt die Trendwende?

Hauptverursacher der Treibhausgas-Emissionen ist der Verkehr, nur ein Viertel der Alltagswege werden in Österreich mit dem Rad oder zu Fuß erledigt. Die Regierung setzt in ihrer kürzlich vorgestellten Klimastrategie auf den Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und will den Radverkehrsanteil verdoppeln. Das Auto ist aber nach wie vor das beliebteste Verkehrsmittel der Österreicher/innen. Mit der Pendlerpauschale wird das Autofahren von der Politik steuerpolitisch gefördert. Bisher hat sich in verkehrspolitischen Fragen vor allem die FPÖ als Autofahrerpartei positioniert. Nun will die türkis-blaue Regierung den Fokus auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der E-Mobilität und des Radverkehrs legen und damit CO2-Emmissionen reduzieren. Kann damit eine Trendwende gelingen? Helga Lazar und Katja Winkler haben nachgefragt.

Dazu im Studio ist Verkehrsminister Norbert Hofer, FPÖ.

Schwierige Integration

Das von der Regierung geplante Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen lässt die Wogen hochgehen. Die islamische Glaubenskongregation ortet eine Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten und will dagegen rechtlich vorgehen. Doch immer mehr Schuldirektorinnen und Schuldirektoren sprechen offen über Schwierigkeiten im Umgang mit manchen streng muslimischen Eltern, denn diese verbieten ihren Töchtern oft die Teilnahme am Turn- und Sexualkundeunterricht oder an Projektwochen aus religiösen Gründen. Die Integration muslimischer Mädchen wird dadurch schwierig. Eine Reportage von Eva Maria Kaiser.

ÖVP-Festung Salzburg?

Salzburg wählt am 22. April einen neuen Landtag. Vor fünf Jahren brachte der Finanzskandal einen politischen Umbruch von der SPÖ zur ÖVP. Diesmal geht es vor allem darum, ob Landeshauptmann Wilfried Haslauer Salzburg wieder zur ÖVP-Festung ausbauen kann und wer die Rolle des Juniorpartners übernimmt. Interesse daran haben alle anderen Parteien angemeldet. Über den Wahlkampf in Salzburg berichten Alexander Sattmann und Martina Schmidt.

Datenschutz mit Konsequenzen

Vor eineinhalb Jahren wurde die Datenschutzgrundverordnung von der EU beschlossen. Eineinhalb Jahre später tritt sie am 25. Mai in Kraft und viele Unternehmen und Kommunen sind kaum vorbereitet. Aber wer ab diesem Zeitpunkt personenbezogene Daten nicht ausreichend schützt, dem drohen horrende Strafen von bis zu 20 Millionen Euro. Gemeinden, Firmen und selbst Vereine müssen sich nun intensiv mit dem Datenschutz beschäftigen, einige fühlen sich überfordert. Was alles ist zu beachten? Ist die neue Verordnung zweckgemäß oder überbordend? Sophie-Kristin Hausberger und Jakob Horvat haben recherchiert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at