Hands-On für mehr Energieeffizienz: Wie Unternehmen Energie einsparen

Der Tag der Energiebeauftragten und -auditor/innen am 14. Juni steht ganz im Zeichen von praktischer Erfahrung rund um die Reduzierung des Energieverbrauchs in Unternehmen.

Energieeffiziente Gebäude

Fast ein Drittel des Endenergiebedarfs in Österreich fällt auf den Gebäudebereich. Um den Energie-verbrauch in Gebäuden zu senken, bedarf es vieler Anstrengungen. Die von den Unternehmen gesetzten Maßnahmen für mehr Energieeffizienz spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Ein großes Einsparungspotential bieten die Gebäudehülle und die technischen Anlagen. Über praktikable Lösungsansätze wie z.B. Sanierungsmaßnahmen bei Bestandsgebäuden berichtet Bianca Markhart, Msc, Energieexpertin des TÜV AUSTRIA.

Wärmebildkamera hilft sparen

Ein weiteres Instrument zur Reduzierung des Energieverbrauchs in Gebäuden, aber auch bei Betriebsanlagen und Fertigungsmaschinen ist die Thermografie – eine Wärmebildkamera, die den Energiebeauftragten unterstützt, Einsparungspotentiale zu erkennen und Produktionskosten zu senken. Wertvolle Tipps aus der Praxis liefert Ing. Richard Hecher, MSc, Head of Facility und Machine Management bei battenfeld-cincinnati Austria.

Quer durch den Gemüsegarten

Energie kann in jedem Betrieb eingespart werden. Ing. Christian Holzinger von der TB-Holzinger Ingenieurgesellschaft referiert über Herausforderungen und Erfolge bei der Umsetzung dieser Einsparungen anhand durchgeführter Audits. Diese fanden in einer Bäckerei, einem Autohaus sowie bei einem Gemüsehersteller statt. Struktur in die Vielfalt von Recht und Norm bringen die Experten DI Peter Sattler und Mag. Richard Prem. Sie geben einen praxisgerechten Überblick über wichtige rechtliche Informationen und die neue ISO 50001.

Tag der Energiebeauftragten und -auditor/innen

Eine Kooperation von TÜV AUSTRIA und Wien Energie

Datum: 14.06.2018, Ort: Wien Energie-Welt, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien

Datum: 14.06.2018, 09:00 - 16:30 Uhr

Ort: Wien Energie Welt

Spittelauer Lände 45, 1090 Wien, Österreich

Url: http://www.tuv-akademie.at/tde

