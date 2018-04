Erleben Sie leuchtend-magische Momente in Graz!

Von 28 bis 30. April 2018 erklingt die Grazer Innenstadt wieder lichterloh! Das Kunstfestival „Klanglicht“ der BÜHNEN GRAZ findet zum vierten Mal statt.

Wien (OTS) - Bei Klanglicht Graz verzaubern Kunstinstallationen an 17 Standorten täglich von 20.30 bis 23.00 Uhr das Publikum mit Licht, Klang – und ein wenig Magie! Der Eintritt ist für alle BesucherInnen frei.

Finden Sie nachfolgend Informationen zu

unserem Programm

zur Klanglicht-Route

zu den Tourismuskooperationen sowie

zur Presseakkreditierung

DAS PROGRAMM

Unter dem Motto „Eintauchen in die Emotionen, die Klang und Licht erzeugen“ entwirft das Festival Klanglicht in der Grazer Innenstadt eine spektakuläre Kulisse für emotionsgeladenes Erleben. An insgesamt 17 Standorten werden die Besucherinnen und Besucher bei freiem Eintritt mit dramatischen Inszenierungen aus Licht, Farbe, Musik, Sound und Text verzaubert. Die KünstlerInnen bespielen u.a. Oper Graz, Schauspielhaus Graz und das Kinder- und Jugendtheater Next Liberty, das Kunsthaus, die Murinsel, die Grazer Burg, das Künstlerhaus, die Grazer Spielstätten Dom im Berg und Orpheum sowie weitere öffentliche Plätze und Brücken. Von den 19 Projekten sind mehr als die Hälfte originär für Graz entwickelt worden. Dabei tragen nicht nur nationale, sondern auch internationale KünstlerInnen zum Zauber bei. Die österreichische Künstlerin Teresa Mar gestaltet die Schlossbergtreppe als „Scala Lucida/Stiege des Lichts“. Die Amerikanerin Jen Lewin legt am Freiheitsplatz interaktive Scheiben am Boden aus, die mit 200 LED-Lampen beleuchtet werden und auf die Interaktion mit menschlichen Schritten reagieren. Je nach Druck und Geschwindigkeit der Bewegung der BesucherInnen, verändern sich Klang und Farbe. Das Künstlerkollektiv Onionlab aus Barcelona zaubert mit „Axioma“ dreidimensionale, geometrische Illusionen auf die Fassade der Grazer Oper. Besonders eindrucksvoll sind sie mit 3D-Brillen zu sehen, die an den Infoständen an die Besucher ausgegeben werden. Leise, aber umso eindringlicher präsentiert alaa minawi sein Lichtprojekt „my light is your light“ direkt am Murufer am Kaiser-Franz-Josef-Kai. Der libanesische Künstler zeichnet mit Neonlicht menschliche Konturen, die an Menschen erinnern sollen, die auf ihrer Flucht alles zurücklassen mussten. Alle Infos zu diesen und vielen weiteren Kunstinstallationen bei Klanglicht 2018 sind online unter www.klanglicht.at zu finden. Zur Veranstaltung erscheint zudem ein ausführliches Programmbuch, das schon zum Download bereitsteht.

DIE ROUTE

Erstmals gibt es eine vorgeschlagene Route, die es noch leichter macht, sich von Standort zu Standort treiben zu lassen – somit können BesucherInnen garantiert nichts verpassen! Auch der interaktive Stadtplan, der über die Webseite www.klanglicht.at heruntergeladen werden kann, weist den Besuchern den Weg. Ein Kunstwerk zum Tragen hat das Grazer Künstler-Duo Studio ASYNCHROME für das Kunstfestival der Bühnen Graz gestaltet. Der schwarze Fairtrade-Rucksack ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Design-Highlight: Er lädt sich tagsüber auf und leuchtet im Dunkeln.

TOURISMUSKOOPERATIONEN

Klanglicht Graz ist ein Erfolgskonzept, das mittlerweile weit über die Grenzen der Steiermark hinweg strahlt. „Letztes Jahr konnten wir 50.000 Besucher begrüßen, aufgrund des großen Erfolges haben wir Klanglicht heuer auf drei Abende ausgeweitet“, so Theaterholding-Geschäftsführer und Initiator Bernhard Rinner. Ein Shuttleservice bringt Besucher aus Niederösterreich, Wien und dem Burgenland nach Graz. Zudem haben viele Grazer Hotels als Tourismus-Partner des Festivals spezielle Klanglicht-Packages für den Zeitraum von 28. bis 30. April geschnürt. Für die Verpflegung der Festivalgäste setzen die Bühnen Graz wieder auf die Kooperation mit der Genusshauptstadt Graz und auf Foodtrucks, die in der Innenstadt aufgestellt werden und für echtes Street Food-Flair sorgen. Am Kaiser-Josef-Platz können BesucherInnen wieder beste Standl-Kulinarik genießen.

Mehr Informationen zu allen Klanglicht-Goodies, Anfahrt, Tourismus und Kulinarik gibt’s auf www.klanglicht.at.

PRESSEAKKREDITIERUNG

Da Klanglicht mittlerweile zu einem wahren Besuchermagnet avanciert ist, kann es an einigen Standorten unter Umständen zu Wartezeiten kommen. Um teilnehmenden JournalistInnen und FotografInnen alle Locations problemlos zugänglich zu machen, wird erstmals ein eigener Presseausweis ausgegeben werden. Mit diesem sind Ihnen alle Kunstinstallationen ohne Wartezeiten zugänglich. Im Falle Ihres Kommens bitten wir Sie deshalb um Akkreditierung bei Daniel Polzer via Email unter dp @ theaterholding.at.

Blättern Sie sich durch unser Programmbuch: https://bit.ly/2HC6iRZ

Bilderdownload und weitere Infos: http://bit.ly/2EbkCm3

Video-Footage: http://www.vimeo.com/klanglicht

Klanglicht Graz - Das Wichtigste auf einen Blick:

28.-30 April, täglich von 20.30-23.00 Uhr

Licht- und Klanginstallationen an 17 Standorten in der Grazer Innenstadt

Der Eintritt ist frei!

KLANGLICHT ist eine Veranstaltung der BÜHNEN GRAZ und bespielt die Häuser der Bühnen Graz – Oper Graz, Schauspielhaus Graz, Next Liberty, Dom im Berg und Orpheum – sowie zahlreiche andere Institutionen und öffentliche Orte. Klanglicht Graz fand 2015 zum erstem Mal statt und ist seitdem kontinuierlich gewachsen – bei Klanglicht 2017 konnten bereits rund 50.000 Besucher gezählt werden. 2018 findet Klanglicht Graz erstmals an drei Abenden statt. www.klanglicht.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Birgit Lill

Kuratorische Leitung Klanglicht,

Leitung Marketing & PR Bühnen Graz

+43 664 8140558

birgit.lill @ buehnen-graz.com