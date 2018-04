REMINDER - PK BM Faßmann, FFG-GF Egerth und ERC-Preisträger Maulide MORGEN: „Horizon 2020“

Präsentation neuer Daten zur heimischen Performance im EU-Forschungsrahmenprogramm – Ausblick auf Nachfolgeprogramm „Horizon Europe“ und österreichische EU-Ratspräsidentschaft

Wien (OTS) - Das 2014 gestartete EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon 2020“ ist eine europäische Erfolgsgeschichte mit exzellentem Österreich-Kapitel, wie auch die jüngsten Daten zur heimischen Performance belegen. Während sich „Horizon 2020“ mit den letzten Ausschreibungen auf der Zielgeraden befindet, läuft die Aufwärmphase für das Nachfolgeprogramm „Horizon Europe“, das maßgeblich während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte ausgestaltet und verhandelt wird.

In einem gemeinsamen Pressegespräch informieren Wissenschafts- und Forschungsminister Heinz Faßmann, FFG-Geschäftsführerin Henrietta Egerth und ERC-Preisträger Nuno Maulide über aktuelle Zahlen zum bisherigen Abschneiden der in Österreich tätigen ForscherInnen und Unternehmen in „Horizon 2020“ sowie den aktuellen Diskussionsstand zum neunten EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe“ und die Vorhaben während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im Bereich Wissenschaft und Forschung.

Pressegespräch: „Horizon 2020“ – europäische Erfolgsgeschichte mit exzellentem Österreich-Kapitel

Datum/Uhrzeit: Dienstag, 17. April 2018, 10:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Minoritenplatz 5, 1010 Wien, Blauer Salon

Ihre Gesprächspartner sind:

- Dr. Heinz Faßmann, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

- Dr. Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft FFG

- Dr. Nuno Maulide, Universität Wien

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag. Annette Weber

Pressesprecherin

01 53120-5025

annette.weber @ bmbwf.gv.at



FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

+43 5 7755-6010

presse @ ffg.at

www.ffg.at