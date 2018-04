Unlimitierter Wahnsinn: eety FLAT 15 um nur 13,99€.

eety startet mit seinem ersten Flat Datentarif.

Wien (OTS) - eety startet mit seinem ersten Flat Datentarif. Mit eety FLAT 15 um 13,99€ 15 Tage lang unlimitiert LTE surfen. Keine Servicepauschale, kein Aktivierungsentgelt und keine Vertragsbindung.

Am 16. April 2018 startet eety erstmals einen Flat LTE Tarif.

Mit eety FLAT 15 können Kunden um günstige 13,99€ mit max 42 Mbit/s Download und max. 10 Mbit/s Upload 15 Tage lang unlimitiert LTE surfen.

Ein eety FLAT 15 Tarif-Paket ist jeweils 15 Tage gültig und wird bei ausreichendem Guthaben automatisch verlängert. eety Flat ist nicht roamingfähig und nicht kombinierbar.

Mit dem Kauf einer eety SIM-Karte erhalten Kunden den eety Basis Tarif. Bei einem Guthaben von mind. 13,99€ können eety Kunden jederzeit eety FLAT 15 aktivieren. Der Tarif ist nur zur Datennutzung bestimmt und inkludiert weder Minuten noch SMS. Mehr auf www.eety.at.

Die perfekte Ergänzung: eety FLAT 15 + automatische Aufladung.

Ladebons müssen nicht sein. Denn eety Kunden haben die Möglichkeit, ihr Guthaben automatisch aufzuladen. Dafür wählen sie im Kontomanager (in der eety App oder auf www.eety.at/kontomanager) einfach einen fixen Aufladebetrag und legen ein Mindestguthaben fest. Sobald dieses erreicht wird, lädt eety automatisch den voreingestellten Betrag auf. So ersparen sich Kunden das Aufladen online oder per Ladebon und können sorgenfrei telefonieren und surfen. eety kombiniert damit alle Vorteile von Wertkarte und Vertrag.

“Einfach ums Eck“: eety Startpakete und Guthaben kaufen.

Erhältlich sind eety Startpakete bei mehr als 500 Verkaufsstellen und auf www.eety.at. Aufladen kann man sein eety Guthaben mit Ladebons, verfügbar in fast allen Supermärkten und Diskontern, Postämtern, Tankstellen, Trafiken und im Fachhandel sowie über die eety Website.

Alle Infos zu eety gibt es im Internet www.eety.at, auf Facebook fb.com/eetyAT und unter der gratis Service-Hotline +43 (0) 665 65 0 65.





Über eety

eety ist eine Marke der Hutchison Drei Austria GmbH und startete 2006 in Österreich als Spezialist für günstige, internationale Telefonie. Aus dem etablierten Ethno-Anbieter wurde im Sommer 2015 ein neuer Mobilfunk-Diskonter mit neuer Positionierung, neuartigen Tarifen und neuen Vertriebskanälen. eety steht für günstige Preise, flexible Extra-Pakete und 100 % Kostenkontrolle – in einem Top-Handynetz mit ausgezeichneter Sprach- und Datenqualität. Außerdem bietet eety weiterhin günstige Auslandsgespräche.





Rückfragen & Kontakt:

presse @ eety.at

Presse-Hotline: +43 665 65220975