Auftakt in Linz: willhaben startet in die Feschmarkt-Saison 2018

willhaben und Oberösterreichs Fashion-Blogger-Elite beim PopUp-Sale in der Tabakfabrik

Linz (OTS) - In Linz beginnt's: Das Feschmarkt-Festival startet in seine bereits 15. Saison. Der Auftakt findet heuer in Linz statt. Insgesamt werden 100 internationale Aussteller aus den unterschiedlichsten Kreativbereichen ihre ausgefallenen Unikate und Einzelserien präsentieren. Da darf willhaben als größter Marktplatz Österreichs natürlich nicht fehlen. Gemeinsam mit den aus Oberösterreich stammenden Blogger-Stars Sophiehearts, Meanwhile in Awesometown!, BITS AND BOBS by Eva und Leo …and other Stories dreht sich bei willhaben am Feschmarkt vieles um coole Outfits. Aber auch feines Lilienporzellan, hochwertiges Blechspielzeug, geschichtsträchtige Radios, kultige Apothekerflaschen oder ausgefallene 60er Jahre Möbel sind da, um Fans von hübschen Dingen zu begeistern. Die Bloggerinnen und Blogger werden ihre persönlichen Lieblingsstücke am willhaben-Stand zeigen und freuen sich auf interessierten Besuch.



Sophiehearts & Meanwhile in Awesometown! – oder auch Sophie & Manuel

Ursprünglich stammt Sophiehearts, die mit bürgerlichem Namen Sophie Forster heißt, aus St. Florian in Oberösterreich. Alles begann mit einem Auslandssemester in Moskau und dem Wunsch, Familie und Freunde auf dem neuesten Stand zu halten. Das Auslandssemester ging vorbei, der Blog blieb. Aus dem ursprünglich persönlichem Tagebuch wurde ein erfolgreicher Lifestyle-Blog und aus einer Leidenschaft ein Beruf. Ihren Stil beschreibt die 27-Jährige als feminin, schlicht und facettenreich. Ihre eigenen Vorstellungen setzt sie dabei oft selbst an der Nähmaschine um oder sie überrascht mit raffinierten Einzelstücken, die ganz besondere Geschichten erzählen: „Meine Liebe zu Vintagekleidung entdeckte ich auf den bekannten Märkten in London. Eines meiner Lieblingsstücke, eine unverwüstliche Jeansjacke, habe ich vor sechs Jahren aus zweiter Hand gekauft – und sie wird immer besser“, betont die vielseitig begabte Bloggerin.



Seinen eigenen Weg geht auch Manuel. Nach dem Abschluss des Jus-Studiums fand der 29-Jährige schnell heraus, dass der traditionelle Alltag eines Juristen ihn nicht glücklich macht. Er entschied sich für die Leidenschaft und machte sich mit seinem Blog selbstständig. Meanwhile in Awesometown! ist ein Mode- und Lifestyleblog, der seine Leser in regelmäßigen Abständen mit Outfit-, Stil- und Trendinspirationen versorgt. „Viel Kommunikation in meinem Leben findet online statt, deswegen sind solche Events eine schöne Möglichkeit, meine Community offline zu treffen - noch dazu in so einem chilligen Vintage-Wohnzimmer“, freut sich Manuel über den gemeinsamen Auftritt am Feschmarkt in Linz. Ob sich Sophie und Manuel im Internet kennenlernten, bleibt vorerst ihr Geheimnis – Tatsache ist, sie haben großen Spaß am Leben und teilen das gerne: Zusammen erreichen sie tagtäglich mehr als 66.000 Menschen.



BITS AND BOBS by Eva und Leo …and other Stories

Außerdem sind zwei gebürtige Linzerinnen fix mit dabei: Die 22-jährige Fashion- und Sport-Bloggerin Eva gründete BITS AND BOBS by Eva im Jahr 2015. Mittlerweile erreicht sie mit ihrem Lifestyle-Blog rund 30.000 Menschen regelmäßig. Seit mehr als drei Jahren berichtet auch die „Leoprint“-Liebhaberin Stefanie (Leo …and other Stories) über Fashion, Travel und alle Dinge, die das Leben schöner machen. Außerdem finden sich auf ihrem Blog viele Insidertipps zu den schönsten Plätzen in Linz.



Erleben Sie Österreichs größten Marktplatz einmal offline!

Besuchen Sie Sophie & Manuel (Samstag & Sonntag ab Mittag), Eva (Freitag & Sonntag ab 14.00 Uhr) und Stefanie (Freitag 12:00 - 16:00 Uhr, Samstag 14:00 - 16:00 Uhr und Sonntag ab 17:00 Uhr) im Vintage-Wohnzimmer.

Interviewanfragen bitte an: presse@willhaben.at



Der Feschmarkt in Linz findet von 20. bis 22. April 2018 in der Tabakfabrik Linz statt. Mehr Informationen dazu finden Sie hier: http://www.feschmarkt.info/feschevents

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Klingan, Reiter PR

Tel.: 0676/9702769

Email: lukas.klingan @ reiterpr.com