Bibel TV in Österreich über UPC zu empfangen

Ab 15. Februar ist der christlich orientierte Sender in HD-Qualität im Programmangebot von UPC Austria verfügbar

Hamburg (ots) - Bibel TV HD ist ab dem 15. Februar 2018 über UPC im Comfort Programmpaket verschlüsselt zu empfangen. Damit ist das HD-Programm des ökumenisch ausgerichteten christlichen Familiensenders in Österreich fast flächendeckend zu empfangen.

Bibel TV zeigt ein Vollprogramm aus Spielfilmen, beliebten Serien, Kinderprogramm und Musik, hochwertigen Naturdokumentationen sowie aus Sendungen über verschiedene Perspektiven der Gesellschaft und des Glaubens. Zu den großen kirchlichen Feiertagen überträgt Bibel TV festliche Andachten und Gottesdiente aus unterschiedlichen Kirchen.

UPC, Tochtergesellschaft von Liberty Global, ist eine führende Anbieterin von Kommunikation und Entertainment in Österreich und in der Schweiz. Das Unternehmen ermöglicht über 2 Millionen Privat- und Geschäftskunden einen schnellen Zugang zu TV, Breitband-Internet und Telefonie sowie Mobilfunk und WLAN. In Österreich versorgt UPC mit ihrem Hochgeschwindigkeitsnetz über eine halbe Million Haushalte.

Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:

http://www.bibeltv.de/presse/

Über Bibel TV:

Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel und IPTV, als Livestream im Web sowie in Deutschland über den neuen Antennenstandard DVB-T2 HD. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.www.bibeltv.de

Rückfragen & Kontakt:

Bibel TV Stiftung gGmbH

Wandalenweg 26

20097 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-470

Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18

Email: presse @ bibeltv.de

www.bibeltv.de