Neue Haare, neues Ich: Sarah Lombardi bei "Einfach hairlich - Die Friseure"

München (ots) - Video ist abrufbar unter: http://www.dpa-video.com und http://www.presseportal.de/pm/6605/3917216

- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3917216 -

Kölner Sängerin wagt die Typveränderung

Umstyling bei "Einfach hairlich - Die Friseure": Montag, 16. April 2018, um 16:00 Uhr bei RTL II

Nach zwei turbulenten Jahren feiert Sarah ihr künstlerisches Comeback. Nach der Veröffentlichung von "Genau hier" am vergangenen Freitag, wagt die Sängerin nun bei "Einfach hairlich - Die Friseure" den emotionalen Schritt zur Typveränderung.

Neue Single. Neues Album. Neuer Style. Sarah Lombardi hat ereignisreiche Jahre hinter sich und wagt nun den Schritt nach vorne. Passend zum Titel ihres neuen Albums, das am 4. Mai 2018 bei EL CARTEL MUSIC erscheint, wünscht sich die Sängerin eine Typveränderung der besonderen Art. Sarah will zurück zu sich.

"Einfach hairlich - Die Friseure" begleitet die junge Mutter am Montag, den 16. April 2018, um 16 Uhr bei RTL II auf dem Weg zum neuen Ich. Für Sarah soll es der Start in ein neues Leben sein, die Sängerin will die turbulente Zeit der vergangen zwei Jahre hinter sich lassen. Doch die emotionale Typveränderung hinterlässt bei der Kölnerin Spuren.

Musikalisch hat sich das Comeback von Sarah gelohnt: Die am Freitag veröffentlichte Single "Genau hier" erreichte Platz 1 der deutschen iTunes-Charts. Das gleichnamige Musikvideo der Sängerin kam innerhalb weniger Tage auf eine halbe Million Views.

Das Format wird von der 99pro media GmbH produziert.

Das Umstyling von Sarah Lombard bei: "Einfach hairlich - Die Friseure": Montag, 16 April 2018, 16:00 Uhr bei RTL II

Rückfragen & Kontakt:

Konstantin Louisoder

089 - 64185 6520

konstantin.louisoder @ rtl2.de