Wissenschaft als Magnet: Besucheransturm an ÖAW-Stationen bei Langer Nacht der Forschung

Wien (OTS) - Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zieht eine erfreuliche Bilanz zur Langen Nacht der Forschung 2018: Tausende Menschen nutzten am 13. April die Gelegenheit, die Forschung an der ÖAW aus nächster Nähe zu erleben. An vier Standorten in ganz Österreich konnten Wissenschaftsfans in spannende Forschungsfelder, von der Archäologie über Molekularbiologie bis hin zur Weltraumforschung, eintauchen. Allein auf dem Forschungspfad des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung in der Wiener Innenstadt, bei dem auch Institute der ÖAW ihre Forschungen präsentierten, konnten 30.000 begeisterte Besucher/innen begrüßt werden.

Bilder aus dem Forschungszelt am Wiener Heldenplatz mit über 20 Stationen der ÖAW unter: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/11835



