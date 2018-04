„Klartext“ mit Vizekanzler Strache (FPÖ) und SPÖ-Chef Kern am 25.4. im ORF-RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Nach der kurzfristigen Verschiebung vergangenen Monat findet „Klartext“ mit dem Titel „Die gewendete Republik“ nun am Mittwoch, den 25. April im ORF-RadioKulturhaus statt: Bei Klaus Webhofer diskutieren FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und SPÖ-Oppositionschef Christian Kern. Das Gespräch vor Publikum beginnt ausnahmsweise schon um 17.00 Uhr. Die Aufzeichnung ist ab 18.30 Uhr in Ö1 zu hören, ORF III sendet sie um 20.15 Uhr.

„Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt“, sagte FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache zum Start der neuen Koalition. Alles „nur Schall und Rauch“ entgegnete ihm Oppositionschef Christian Kern von der SPÖ. Im Wahlkampf ein paar Monate zuvor waren Rollen und Argumente noch komplett vertauscht - so auch im September-„Klartext“. In den ersten vier Monaten hat die rechts-konservative Regierung schon einigen Staub aufgewirbelt. Der emotionale Dauerbrenner Rauchen, die rechten Umtriebe im Burschenschaftermilieu, die undurchsichtige Affäre um den Nachrichtendienst im Innenministerium oder jüngst der Streit um die Unfallversicherung. All dies wird vorwiegend mit der FPÖ assoziiert. Es gibt aber auch weitreichende Regierungs-Beschlüsse: Steuererleichterungen durch den Familienbonus, ein Sicherheitspaket, die Kürzung von Jobprogrammen und AMS-Geldern. Oder generell das Budget mit Aussicht auf ein Nulldefizit. Die SPÖ wirft den Freiheitlichen Verrat am sogenannten kleinen Mann vor. „Jammersozialisten“ tönt es als Retourkutsche aus der blauen Ecke. Steht der Staat vor einem konservativen Umbau? Und wenn ja - kann die Oppositions-SPÖ dem überhaupt etwas Schlagkräftiges erwidern oder ist sie mit der Aufgabe überfordert? Das von Klaus Webhofer geleitete „Klartext“-Streitgespräch bringt ein Wiedersehen mit Christian Kern (SPÖ) und Heinz-Christian Strache (FPÖ).

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 25. April um 17.00 Uhr im Studio 3 des ORF-RadioKulturhauses statt, der Eintritt ist frei. Ö1 sendet die Aufzeichnung um 18.30 Uhr, ORF III um 20.15 Uhr. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

