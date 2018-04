Niedriglöhne in Österreich

Terminänderung Pressekonferenz

Linz (OTS) - Achtung, Datum und Uhrzeit geändert!

In den letzten zehn Jahren hat sich der Anteil der Niedriglöhne in Österreich mehr als halbiert. Das ist ein Erfolg der Gewerkschaften. Trotzdem gibt es noch viel zu tun: Nach wie vor verdient ein Zehntel der ganzjährig Vollzeitbeschäftigten weniger als 1.700 Euro brutto im Monat. In einer Pressekonferenz am Freitag, 20. April 2018, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , möchten wir über dieses Thema unter dem Titel "Niedriglöhne in Österreich" informieren.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Präsident Dr. Johann Kalliauer und Mag.a Bettina Csoka, Expertin aus der AK-Abteilung Wirtschafts- , Sozial- und Gesellschaftspolitik , zur Verfügung.

Datum: 20.04.2018, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

