FSG-GÖD Jugend: Revolution in der Gewerkschaftskommunikation – APP JOSEF präsentiert

FSG-GÖD Jugend präsentiert APP JOSEF, welche ab heute im APP- und Playstore zur Verfügung steht.

Wien (OTS) - „Wir freuen uns, dass wir JOSEF, die Serviceapp für den Öffentlichen Dienst, nun veröffentlichen können. Neben vielen interessanten News und Downloads bietet die APP Josef eine revolutionäre Kommunikationsmöglichkeit. Wir haben eine Chat – Funktion programmiert und stehen somit in Echtzeit und direkt unseren Mitgliedern für Anfragen, Diskussionen und Austausch zur Verfügung.++++

Lange Kommunikationswege, Zuständige suchen, E-Mail Adressen herausfinden sowie Wartezeiten bei der Beantwortung, gehören der Vergangenheit an. Denn jetzt kann man in Echtzeit und direkt über die Chat-Funktion mit uns in Kontakt treten und wir kümmern uns um Ihr Anliegen. Einfach, direkt und in Jetztzeit war und ist unsere Anforderung, “ so Michael Schuh, Vorsitzender der FSG-GÖD Jugend.

Wir sind überzeugt, dass diese APP zur Erneuerung und Modernisierung der Gewerkschaftsbewegung beiträgt,“ so die FSG-GÖD Jugend. Schuh abschließend: „Wir fordern seit längerem einen modernen und starken Öffentlichen Dienst und setzen das auch in der Gewerkschaftsbewegung um – modern, zielgerichtet und effizient sind die Anforderungen, welche wir an uns selbst richten.“

