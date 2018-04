„Sport am Sonntag“ mit Studiogast Lucas Auer

Am 15. April ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 15. April 2018 um 18.30 Uhr in ORF eins zunächst mit „Alles Fußball“ und den Highlights und allen Toren der 30. Runde. Danach stehen folgende Themen auf dem Programm:

DTM: Titelkandidat Lucas Auer live zu Gast

Nach einer starken DTM-Saison 2017 will Lucas Auer als erster Österreicher die wichtigste Tourenwagen-Meisterschaft gewinnen.

Formel 1: Die Jagd auf Vettel in Schanghai

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel auf dem Weg zum Hattrick beim Grand Prix von China.

