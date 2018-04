FPÖ-Walter Rosenkranz: „NEOS sollten sich endlich von ihrer albtraumgeleiteten Politik verabschieden“

Wien (OTS) - „Die NEOS sollten sich endlich von ihrer albtraumgeleiteten Politik verabschieden und nicht abstruse Thesen verbreiten.“ Mit diesen Worten kommentierte heute FPÖ-Klubobmann und Sicherheitssprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz die Aussagen von NEOS-Chef Strolz.

„Das einzige, was die NEOS wirklich stört, ist ein erfolgreicher Innenminister Herbert Kickl, der in kürzester Zeit illegalen Einwanderungstendenzen einen Riegel vorgeschoben hat und sich für eine verbesserte Sicherheit in Österreich einsetzt. Diese Maßnahmen dienen allen Österreichern, von einer Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit kann daher hier wohl nicht die Rede sein“, betonte Rosenkranz.

