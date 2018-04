Moderne Besucherlenkung als Erfolgsfaktor für NÖ Tourismus

LR Bohuslav: „Wichtiger Imageträger für Gemeinden und Tourismusregionen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Damit die Angebote in einer Tourismusregion stimmig wirken und sich die Gäste wohlfühlen, müssen viele unterschiedliche Faktoren perfekt zusammenspielen. Professionelle Besucherlenkung ist ein wichtiges Tool, das nicht erst dann ansetzt, wenn der Gast vor Ort eintrifft. Ein neuer ecoplus-Leitfaden zeigt anhand zahlreicher Beispiele, was moderne Besucherlenkung kann und wie man sie erfolgreich einsetzt. „In Niederösterreich gibt es ein vielfältiges und breitgefächertes touristisches Angebot. Damit jeder Gast das für ihn persönlich passende Angebot auch wirklich findet, ist ein modernes Besucherlenksystem nötig, das den Gast bereits bei der Urlaubs- oder Ausflugsplanung im Internet abholt. Unter diesem Aspekt ist die Besucherlenkung auch ein wichtiger Imageträger für die Gemeinden und Tourismusregionen und sorgt dafür, dass ihr Bekanntheitsgrad steigt“, ist Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav überzeugt.

ecoplus unterstützt als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich im Rahmen der Regionalförderung unter anderem Gemeinden und Regionen bei der Ausarbeitung und Umsetzung touristischer Investitionsprojekte mit besonderer Bedeutung für die regionale Entwicklung. Dabei werden auch internationale Trends und Entwicklungen aufgegriffen und mit vielen praktischen Beispielen für die heimischen Touristiker aufbereitet, aktuell gilt die Aufmerksamkeit dem Thema Besucherlenkung.

„Wir wissen bereits aus zahlreichen Regionalförderprojekten, dass Orientierungs- und Leitsysteme die Servicequalität innerhalb einer touristischen Destination verbessern und die Zufriedenheit von Besuchern deutlich erhöhen. Zufriedene Gäste kommen wieder, empfehlen das Angebot in ihrem Familien- und Bekanntenkreis weiter und tragen somit zu einer Steigerung der touristischen Wertschöpfung bei“, informiert Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Bohuslav.

Einen interessanten Überblick erhielten über 100 Gäste bei der von ecoplus veranstalteten Themenlounge „Besucherlenkung in touristischen Bewegungsräumen“. So machte Ernst Richter, Betreiber von creaport Ingenierbüro für Innenarchitektur, in seinem Vortrag deutlich, dass Leitsysteme Kommunikationsmittel zwischen Anbieter und Gast sind. Sie erleichtern den Besuchern nicht nur die Orientierung und übermitteln Informationen, sondern geben auch Struktur und Sicherheit. Martin Schobert, Geschäftsführer von tourismusdesign.com, erklärte anhand vieler Beispiele, dass die Besucherlenkung schon vor der Reise gestaltet werde und für den Gast einfach, verwendbar und informativ sein muss.

Weiterführende Detailinformationen und viele erfolgreiche Praxisbeispiele sind im neuen Leitfaden „Besucherlenkung in touristischen Bewegungsräumen“ gesammelt. Zielgruppe dieses neuen ecoplus-Leitfadens sind touristische Standorte, Gemeinden und Regionen.

„Besucherlenksysteme gehören zu jenen Maßnahmen, die ‚im Hintergrund‘ einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass sich die Gäste willkommen, informiert und in einer unbekannten Region gut aufgehoben fühlen. Der Leitfaden versammelt nicht nur alle wichtigen Informationen zu diesem Thema, sondern bietet auch genaue Anleitung für kostengünstige und einfach anzuwendende Internettools“, erläutern ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki und ecoplus-Prokuristin Petra Patzelt.

Der Leitfaden „Besucherlenkung in touristischen Bewegungsräumen“ ist ab sofort kostenlos bei ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, erhältlich.

