Einladung forum. ernährung heute: "Reden wir über Palmöl“ am 19. April 2018

Wien (OTS) - Am 19. April 2018 widmet sich das „forum. ernährung heute“ im Rahmen einer halbtägigen Dialogveranstaltung dem Thema Palmöl.

Die sozialen und ökologischen Folgen der Palmölwirtschaft sind massiv, Bedenken sind berechtigt und Initiativen mehr denn je gefragt. Die Weltbevölkerung steigt, und nachhaltige Alternativen zu Palmöl sind – zumindest auf globaler Ebene – schwierig zu finden. Wie hat sich der Einsatz von Palmöl im Laufe der Zeit entwickelt? Welche Konsequenzen hätte ein vollständiger Verzicht? Mit welchen Chancen und Herausforderungen gehen alternative Öle und Fette einher? Welche technologischen Maßnahmen resultieren und wie verändern sich Produkteigenschaften? Ist ein Ersatz gesundheitlich relevant? Wie sieht es mit der Flächeneffizienz von anderen Ölpflanzen aus?

Diskutiert werden beim Dialog gesundheitliche und umweltrelevante ebenso wie technologische und produktionsspezifische Aspekte, Lösungsansätze sowie Fragen der Suffizienz.

Nähere Details zu Inhalt und Ablauf finden Sie unter

www.forum-ernaehrung.at/dialog2018_palmoel.

Die Teilnahme ist für PressevertreterInnen bei Voraus-Akkreditierung kostenlos.

Bitte um Anmeldung an:

Dr. Marlies Gruber, Telefon 01 712 33 44; E-Mail: mg @ forum-ernaehrung.at



Programm zum Dialog: "Reden wir über Palmöl“

Wann: Donnerstag, 19. April 2018; halbtags, von 13:15 bis 16:30 Uhr

Wo: Haus des Sports, Prinz Eugen-Straße 4, 1040 Wien

Ablauf/ Speaker und Themen:

ab 12.30 Uhr: Registrierung





13.15-13.30 Uhr: Eröffnung und Begrüßung

Marlies Gruber (Geschäftsführung des f.eh)

Peter Reinecke (Präsident des f.eh)





Marlies Gruber (Geschäftsführung des f.eh) Peter Reinecke (Präsident des f.eh) 13.30-14.15 Uhr: Palmöl aus der Sicht der:

... Gesundheit (Ingrid Kiefer, AGES)

... Umwelt (Helene Glatter-Götz, WWF Österreich, Wien)





... (Ingrid Kiefer, AGES) ... (Helene Glatter-Götz, WWF Österreich, Wien) 14.15-14.45 Uhr: Pause





14.45-15.30 Uhr: Palmöl aus der Sicht der:

... Technologie (Regine Schönlechner, BOKU Wien

... Herstellung (Florian Rauch, VFI GmbH, Wels)





... (Regine Schönlechner, BOKU Wien ... (Florian Rauch, VFI GmbH, Wels) 15.30-16.30 Uhr: Podiumsdiskussion mit Ingrid Kiefer (AGES), Helene Glatter-Götz (WWF), Regine Schönlechner (BOKU), Florian Rauch(VFI GmbH), Livia Kolmitz (Mondelez), moderiert von Sascha Tischer (relations)





mit Ingrid Kiefer (AGES), Helene Glatter-Götz (WWF), Regine Schönlechner (BOKU), Florian Rauch(VFI GmbH), Livia Kolmitz (Mondelez), moderiert von Sascha Tischer (relations) ab 16.30 Uhr: Get together





Erreichbarkeit:

Anfahrt mit dem Auto: Parkmöglichkeiten befinden sich in der Parkgarage am Karlsplatz (Matiellistr. 2-4, 1040 Wien) oder am Schwarzenbergplatz (Schwarzenbergplatz 5, 1030 Wien).

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

U1, U4: Fünf Gehminuten von der U-Bahn-Station Karlsplatz

2, 71: Fünf Gehminuten von der Straßenbahnstation Schwarzenbergplatz

D: zwei Gehminuten von der Straßenbahnstation Gußhausstraße

Rückfragen & Kontakt:

forum. ernährung heute

Dr. Marlies Gruber

Schwarzenbergplatz 6, 1037 Wien

+43.1.712 33 44 bzw. +43.664.394 56 36

mg @ forum-ernaehrung.at

www.forum-ernaehrung.at