Liesing: Astro-Abend „Frühling am Sternenhimmel“

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr laden die ehrenamtlich tätigen Himmelskunde-Experten aus dem „Astronomischen Büro Wien“ wissbegierige Mitmenschen jeden Alters zu einem Info-Abend im „Freiluftplanetarium – Sterngarten Georgenberg“ (23., Georgsgasse, Rysergasse) ein: Am Samstag, 14. April, wird dort ab 21.00 Uhr die Thematik „Frühling am Sternenhimmel“ leicht verständlich behandelt. Die Besucherinnen und Besucher mögen Taschenlampen und Ferngläser mitnehmen. Ferner raten die Astronomen bei der Wahl der Bekleidung auf die nächtlichen Temperaturen Bedacht zu nehmen. Nach einer „allgemeinen“ Einführung in die Grundlagen der Astronomie instruieren die Fachleute die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die zur Frühlingszeit mit freiem Auge sichtbaren Sternbilder. Vorgesehen ist eine gemeinschaftliche Betrachtung verschiedener Gestirne und Sternformationen. Der Zutritt ist frei. Spenden nehmen die freiwillig aktiven Betreuer des „Sterngartens“ gerne an. Mehr Informationen und Anmeldungen: Telefon 889 35 41, E-Mail astbuero @ astronomisches-buero-wien.or.at.

