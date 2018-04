RK-Terminvorschau vom 16. April bis 27. April 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 16. April bis 27. April 2018 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 16. APRIL 10.00 Uhr, Pressegespräch zur Wiener Tagungs-Bilanz 2017 mit u.a. StRin Renate Brauner (APA-Pressezentrum, 6., Laimgrubengasse 10) 11.00 Uhr, Fototermin anl. Eröffnung der Schanigarten-Saison mit Bgm. Michael Häupl und WKW-Präsident Walter Ruck (Café Mozart, 1., Albertinaplatz 2) 15.25 Uhr, Besichtigung des Hafen Wien anl. Besuchs der EU- Kommissarin Violeta Bulc mit u.a. StRin Renate Brauner, Wien-Holding-GF Peter Hanke und den Hafen-Wien- GF Fritz Lehr und Doris Pulker-Rohrhofer (Parkplatz Kraftwerk Freudenau bei Restaurant Donauweibchen, 2., Freudenauer Hafenstraße 30) 18.00 Uhr, Informationsabend „Begrünt die Wände!“ zum Thema Fassadenbegrünung mit u.a. BV Markus Reiter (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 2. Stock, Festsaal) DIENSTAG, 17. APRIL 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters zum Thema: "Gemeinsam für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort. Präsentation des neuen Standortabkommens zwischen Stadt Wien und Industriellenvereinigung Wien" mit Bgm. Michael Häupl, StRin Renate Brauner, IV-Wien- Präsident Wolfgang Hesoun und IV-Wien-GF Johannes Höhrhan (Rathaus, Steinsaal I), Zutritt nur mit gültigem Presseausweis 13.00 Uhr, Fototermin zum Thema „E-Tankstellen im 2. und 20. Bezirk: Der Ausbau geht in die nächste Phase“ mit u.a. Vbgmin. Maria Vassilakou, BVin Uschi Lichtenegger und BV Hannes Derfler (20., Raffaelgasse, gegenüber Nr. 16) 16.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Alfred Veider durch Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Eröffnung der Integrationswoche und Verleihung der MigAwards durch StR Jürgen Czernohosrzky (WUK, 9., Währinger Straße 59) MITTWOCH, 18. APRIL 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Bernhard Dworak durch GRin Nicole Berger-Krotsch (Rathaus, Wappensaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Brigittenau (Amtshaus, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Zi. 223) DONNERSTAG, 19. APRIL 10.00 Uhr, Fototermin anl. Spatenstich für die Neugestaltung des Einsiedlerparks mit BVin Susanne Schaefer-Wiery (5., Einsiedlerplatz 4) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Toni Polster und Markus Spiegel durch StR Andreas Mailath-Pokorny (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesung „Zivilcourage! Agieren vs. Reagieren – couragiert aktiv in schwierigen Zeiten“ (ArtSocialSpace Brunnenpassage, 16., Brunnengasse 71/Yppenplatz) MITTWOCH, 25. APRIL 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Alsergrund (Amtshaus, 9., Währinger Straße 43, 2. Stock, Festsaal) DONNERSTAG, 26. APRIL 15.00 Uhr, Eröffnung Haus AWAT mit u.a. BV Markus Rumelhart (Haus AWAT, 6., Gumpendorfer Straße 65, 6. Stock) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal)

