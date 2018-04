UNIQA Vorstand Alexander Bockelmann wird mit dem CIO AWARD 2018 ausgezeichnet

Neue digitale Services kritisch für zukünftigen Erfolg

Wien (OTS) -

Award für digitale Innovation und Kreativität

CIOs und CDOs sind Katalysator für notwendige Veränderungsprozesse





Mit dem renommierten Award der IT-Branche – dem Confare CIO AWARD - wurde im Rahmen des 11. Confare CIO & IT-Manager Summits am 11. April 2018 in der Orangerie in Schönbrunn, Alexander Bockelmann, Chief Digital Officer & Mitglied des Vorstands bei UNIQA Österreich und UNIQA International, als bester IT-Manager für Großunternehmen in Österreich geehrt.



Alexander Bockelmann, von 2013 bis 2017 CIO der UNIQA Insurance Group AG, war seit 2016 in Personalunion ebenfalls Chief Digital Officer (CDO) der UNIQA Insurance Group AG und ist aktuell seit 2018 fokussiert auf die CDO-Funktion und Mitglied des Vorstandes der beiden operativen Versicherungsgesellschaften UNIQA Österreich und UNIQA International. Er wurde mit der Auszeichnung des CIO AWARDS 2018 vom Konferenz- und Weiterbildungsunternehmen Confare, für seine digitale Strategien und Aktivitäten, die durch Innovation und Kreativität das Business und die Digitalisierung im Unternehmen vorantreiben, zum besten IT-Manager für Großunternehmen in Österreich gekürt.



Alexander Bockelmann: "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, welche eine Anerkennung für die Arbeit des ganzen Teams darstellt. Wie viele Industrien vor uns befindet sich die Versicherungsbranche im digitalen Umbruch und neben einem effizienten Kerngeschäft gewinnen zunehmend neue, digitale Services an Bedeutung. Als UNIQA möchten wir für unsere Kunden immer dort sein, wo sie uns suchen und immer dann, wenn sie uns brauchen. Dies bedeutet heutzutage zunehmend auch digitale Kanäle und Angebote anzubieten. Hier möchten wir für unsere Kunden und Partner analog und digital wertschaffend präsent sein und uns von einer klassischen Versicherung in einen integrierten Service-Anbieter entwickeln. Der Confare CIO AWARD zeigt, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind, wenn auch noch eine weite Strecke zu gehen ist.“



Confare, in Zusammenarbeit mit Ernst&Young Österreich und der Computerwelt, kürten zum 11. Mal die besten IT-Manager des Landes. Wer die besten IT-Manager des Landes sind, bestimmt eine hochkarätige Jury unter der Leitung von Ernst&Young Österreich, bestehend aus Experten, Branchenprofis und preisgekrönten CIOs.





