Floridsdorf: Musik-Erinnerungen an Viktor Keldorfer

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ organisiert in Zusammenarbeit mit dem „Verein der Salzburger in Wien“ ein stimmungsvolles Konzert am Samstag, 14. April, ab 18.00 Uhr, im Festsaal im Floridsdorfer Bezirksmuseum (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Im Zentrum steht das melodische Wirken des verdienten Chor-Dirigenten, Komponisten, Musikhistorikers und Pädagogen Viktor Keldorfer (1873 – 1959), der in einem „Ehrengrab“ auf dem Wiener Zentralfriedhof ruht. Informationen und Reservierungen: Telefon 278 52 67 bzw. E-Mail office @ beethoven-gedenkstaette.at.

Diese Veranstaltung trägt den Titel „Ein Salzburger in Wien – Musikalische Erinnerungen an Viktor Keldorfer“. Der Eintritt kostet 12 Euro („Eintrittsspende“). Studierende entrichten 5 Euro. Eine abwechslungsreiche musikalische Hommage an Viktor Keldorfer gestalten die Künstler Christina Maier (Mezzosopran), Thomas Schmidt (Tenor) und Margit Fussi (Klavier). Fortwährend gehen im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf unterhaltsame Kultur-Aktionen über die Bühne (Ausstellungen, Dokus, Lesungen, etc.). Über die nächsten Termine informiert der ehrenamtliche Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94. E-Mails an den Bezirkshistoriker: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Viktor_Keldorfer

www.musiklexikon.ac.at/ml/musik_K/Keldorfer_Familie.xml

www.beethoven-gedenkstaette.at

www.bezirksmuseum.at

