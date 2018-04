Landgut Cobenzl: Kälber, Lämmer, Ferkel, Küken!

Jungtiere erobern die Herzen der Besucher / Schafscheren am 29. April 2018

Wien (OTS) - Die Schafherde und zwei kleine Kälbchen haben Weidesaison eröffnet und ihr neues Zuhause auf der Lehrpfad-Wiese am Kinderbauernhof der Stadt Wien bezogen. Seit kurzem verstärken außerdem viele Ziegenbabys, Ferkel und Hühnerküken das bunte Bauernhof-Leben mitten am Cobenzl. Alle Jungtiere erkunden bereits neugierig ihre Freigehege und lassen sich daher besonders gut beobachten.

„Für Kinder – und für Stadtkinder im Besonderen – ist der direkte Kontakt zu unseren heimischen Nutztieren sehr wichtig. Ich freue mich deshalb sehr, dass so viele Familien das reichhaltige Angebot unseres Umweltbildungsprogramms EULE in Anspruch nehmen“, erklärt Umweltstadträtin Ulli Sima.

29. April 2018: Schafscheren am Landgut Wien Cobenzl

Am Sonntag, dem 29. April 2018 findet am Landgut zwischen 14 und 16 Uhr das alljährliche Schafscheren statt. Schafe werden meist zwei Mal im Jahr geschoren – im Frühsommer, wenn die Weidesaison beginnt und im Herbst, bevor die Tiere in den Stall kommen. Am 29. April gibt es die tolle Möglichkeit, das geschickte Handwerk des Schafscherens aus nächster Nähe mitzuerleben. Die Vorführung ist kostenlos, zu bezahlen ist lediglich der Eintritt ins Landgut.

Sommerferien-Woche am Bio-Bauernhof

Genau das Richtige für alle Bauernhof-Fans zwischen fünf und zwölf Jahren sind die betreuten Ferienwochen m Landgut Cobenzl. Im Mittelpunkt der Sommerbetreuung steht die erlebnispädagogische Begegnung mit den Bauernhoftieren und der Natur. Die Kinder erfahren auf spielerische Art und Weise alles über das Leben und die Arbeit auf einem Bauernhof. Die Teilnehmerzahl ist limitiert, eine rechtzeitige Reservierung unter Tel. 01/32 89 404-30 oder per E-Mail an office @ landgutcobenzl.at wird empfohlen.

o Landgut Cobenzl

o Am Cobenzl 96a, 1190 Wien

o Öffentliche Anfahrt: Bus 38A ab U4 Heiligenstadt; Haltestelle Cobenzl Parkplatz

o täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

