Plus 19 % für das „Heute“-Dachangebot

Wien (OTS) - Großer Erfolg für die digitalen Angebote von Heute.at im 1. Quartal 2018. Gegenüber dem Vorquartal konnten durchschnittlich pro Monat 845.399 Unique Clients (UC) – das sind 19 % – dazugewonnen werden. Exakt weist die österreichische Webanalyse für das Dachangebot von Heute.at nun monatlich 5.393.000 Unique Clients (UC), 57.928.000 Page Impressions (PIS) und 14.921.000 Visits aus. Von den vergleichbaren Konkurrenzangeboten liegt bei den Unique Clients nur derStandard.at-Network vor Heute.at. Zum Vergleich: krone.at (Einzelangebot) landet auf Platz 3 mit 5.282.000 Unique Clients, dahinter auf nur mehr Platz vier kommt das oe24-Netzwerk mit 4.993.000 Unique Clients.

„Heute“ Print und Online – immer ein Erfolg

Gerade wurde „Heute“ von der Media-Analyse als Nummer-1-Gratis-Tageszeitung in Österreich und Nummer-1-Tageszeitung in Wien bestätigt, und nun werden auch Spitzenwerte für den Onlinebereich gemeldet. „5.393.000 Unique Clients im Monat bei Online und 938.000 tägliche Leser der Zeitung ,Heute‘: Damit bestätigt sich eindrucksvoll die Gesamtleistung der Medienmarke ,Heute‘“, freut sich Geschäftsführer Wolfgang Jansky über den Erfolg.

„Redaktionell relevante Events wie Olympia, Opernball oder die Landtagswahlen in Österreich haben für einen enormen Traffic-Boost gesorgt. Aber auch das konsequent konvergente Arbeiten im Newsroom brachte uns enorme Quotensteigerungen“, analysiert die stv. Chefredakteurin und Leiterin Digitale Strategie, Mag. Maria Jelenko-Benedikt, die Spitzenwerte.

Starke Leistung auch im mobilen Online-Bereich

Im mobilen Online-Bereich von Heute.at konnten die Besuche (Visits) von 5.743.000 auf 6.939.000 gesteigert werden. Das ist ein Plus von 21 %! Ein Grund dafür ist die moderne Nachrichten-App von Heute.at.

Sonderfunktionen der „Heute“-App – personalisieren und swipen

Die „Heute“-App bietet gegenüber der mobilen Website von „Heute“ einige Sonderfunktionen. Zum einen ist diese vierdimensional und mit einer Swipe-Funktion ausgestattet. Dadurch wird Heute.at besonders übersichtlich und benutzerfreundlich. Zum anderen kann die „Heute“-App speziell an die persönlichen Nachrichtenbedürfnisse angepasst, also personalisiert werden. Die Nachrichten werden nach eigenen Interessen angezeigt – dies kann zum Beispiel Sport, Wirtschaft, Szene-News oder Politik sein. Die „Heute“-App gibt es gratis in allen App-Stores für iPhones und im Play Store für Android-Geräte.

Quelle: ÖWA Basic Q1 2018,Q4 2017, Media-Analyse 2017, LpA National 14+; Sample = 15.652; Schwankung: +/–0,5 %

