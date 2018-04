Mag. Joachim Preiß wechselt in das Management-Team der AK-Wien

Preiß ab Mitte Mai Bereichsleiter für Kommunikation, IT und Beschaffung Preiß ab Mitte Mai Bereichsleiter für Kommunikation, IT und Beschaffung

St. Pölten (OTS) - Mag. Joachim Preiß (48) ist heute zum Bereichsleiter der AK Wien bestellt worden. Preiß, der seit Jänner 2017 Direktor der AK in Niederösterreich ist, wird seine neue Tätigkeit als Bereichsleiter für Kommunikation, IT und Beschaffung Mitte Mai antreten. Der Jurist mit umfangreicher arbeitsrechtlicher, wirtschafts- und sozialpolitischer Erfahrung war bereits von 1997 bis 2007 in der Arbeiterkammer Wien tätig.

Preiß möchte in seiner neuen Rolle dabei mithelfen, dass noch mehr Menschen von den Angeboten der Arbeiterkammer Wien profitieren. "Es ist eine zentrale Aufgabe, das hohe Vertrauensniveau gegenüber der Arbeiterkammer stetig abzusichern - durch hohe Kompetenz der MitarbeiterInnen, wirkungsvolle Interessenvertretung und attraktive Leistungen. Dabei soll auch das Angebot der AK Wien vor dem Hintergrund des sich rasant ändernden Kommunikationsverhaltens der Mitglieder – Stichwort Digitalisierung – weiterentwickelt werden", so Preiß.

Die Nachfolge in der AK Niederösterreich wird in den nächsten Wochen durch den AK Niederösterreich-Vorstand auf Vorschlag von AK-Präsident Markus Wieser entschieden.

Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich Öffentlichkeitsarbeit, Chef/in vom Dienst, Tel.: 057171-21900.