Serien für die Generation Z

10. c-tv-Konferenz der FH St. Pölten am 8. Mai 2018

St. Pölten (OTS/FHSTP) - Am 8. Mai findet an der Fachhochschule St. Pölten die 10. c-tv-Konferenz zum Thema „High-Impact-Content für Generation Z“ statt. Das Programm mit internationalen Vortragenden setzt sich mit aktuellen Formaten und Produktionsmethoden für Serien auseinander. Besonderes Augenmerk widmet die Veranstaltung der Zielgruppe der junge Menschen der sogenannten Generation Z und deren Fernseh- und Medienkonsum.

Die diesjährige c-tv Konferenz liefert einen Überblick über aktuelle Entwicklungen zu Social-TV auf Instagram, WhatsApp und Co., bei dem Fernsehen und Soziale Medien verschmelzen. „Wir bieten mit der Konferenz einen besonderen Einblick in neue Produktionsweisen, innovatives Storytelling und ebensolche Distribution sowie in Drehbuchentwicklung und Produktionsabläufe.

Die Konferenz zeigt auf, wie die TV-Produktion durch die Generation Z, also die Unter-20-Jährigen, verändert wird“, sagt Rosa von Suess, Organisatorin der Konferenz und Leiterin des Ausbildungsfernsehens c-tv an der FH St. Pölten.

Vortragen werden unter anderem Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent Paul Harather („Indien“), der finnische Produzent Jani Pösö (Serie „Mental“), der deutsche Produzent Lasse Scharpen mit Hollywood-Erfahrung („Hangover“) und die Schweizer Expertin für digitale und Social-Media-Formate Sandra Lehner. Sie bieten Einblick in die Produktion von Serien wie „Druck“, „SKAM“, „Mental“ und „ZETT“.

Weitere Informationen: www.fhstp.ac.at/presse, https://ctvkonferenz.fhstp.ac.at



c-tv Konferenz 2018: "High-Impact-Content für Generation Z"

Datum: 08.05.2018, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: FH St. Pölten

Matthias Corvinus-Straße 15, 3100 St. Pölten, Österreich

Url: https://ctvkonferenz.fhstp.ac.at

