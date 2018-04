55. Welldone Lounge: PRAEVENIRE

Wien (OTS) - Bei der mittlerweile 55. Welldone Lounge der Welldone Werbung und PR GmbH konnten gestern Abend über 200 prominente Gäste aus Gesundheit, Wirtschaft und Politik in der Wiener Börse von Welldone-Geschäftsführer Robert Riedl und Mag. Hanns Kratzer, Geschäftsführer der PERI Consulting GmbH begrüßt werden.

Ehrengast der Welldone-Lounge, welche sich als Plattform zum offenen Austausch und Dialog versteht, war Vizekanzler und Bundesminister für den öffentlichen Dienst und Sport Heinz-Christian Strache. Gemäß dem Motto der 55. Welldone-Lounge „PRAEVENIRE“ - also dem Erhalt und der Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung - gab der Bundesminister in seiner Keynote Einblick, wie aus seiner Sicht Sport und Bewegung zur umfassenden Prävention beitragen können.

„Gerade das Gesundheitswesen ist ein Sektor voller Dynamik, in Bezug auf Forschung und Innovation genauso wie politisch – hier aufgrund der immer knapper bemessenen Budgets und der emotionalen Aufladung. Es stehen scheinbar unversöhnliche Standpunkte gegenüber, zu denen die meisten Menschen eine klare persönliche Haltung haben“, sagte Mag. Hanns Kratzer, Geschäftsführer der PERI Consulting in seiner Begrüßung. Viele im Regierungsprogramm formulierten und zur Umsetzung anstehenden Maßnahmen würden sehr kontroversiell geführt werden. Dies zeige sich bei der geplanten Zusammenlegung der Kassen und Schaffung einer Österreichischen Krankenkasse, der aktuell heftig diskutierten Auflösung der AUVA oder den jüngst gesetzlich abgeänderten Bestimmungen zum Nichtraucherschutz, nennt Kratzer konkrete aktuelle Beispiele aus dem Gesundheitsbereich.

In seiner Keynote stellte der Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport Heinz-Christian Strache seine Pläne als Sportminister vor. „Österreich soll die Sportnation werden. Dazu wird bis Ende Juni die Sportstrategie Austria mit klar definierten Zielen erarbeitet, um die nötigen Rahmenbedingungen sowie die erforderliche organisatorische und finanzielle Unterstützung sicherzustellen. Das Geld soll zu den Sportlern kommen“, so der Sportminister. Im Spitzensport sei Österreich bei den Wintersportarten sehr gut, im Sommersport müsse man verstärkt nach Nischen suchen wie z.B. Segeln oder Schützensport, regt Strache an.

Ein weiteres wichtiges Anliegen des Sportministers ist, bereits die Kinder in frühen Jahren für den Sport zu begeistern. Dies könne gelingen, indem beispielsweise Spitzensportler als Vorbilder in die Schulen kommen, vor allem aber durch die Etablierung der täglichen Sportstunde. „In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium und den Dachverbänden soll die tägliche Sportstunde in der Nachmittagsbetreuung gemeinsam mit regionalen Sportverbänden verwirklicht werden“, so Sportminister Strache.

„Wir müssen das Bewusstsein dafür schaffen, dass jeder, der regelmäßig Sport macht und gesund lebt, in der Regel auch weniger krank ist“, so das Resümee von Sportminister Strache in seiner Keynote.

Mit dem Welldone-Team und der PERI-Group diskutierten u.a.:

MMag. Dr. Helwig Aubauer, Industriellenvereinigung Österreich

Mag. Gottfried Bahr, Apotheke Rodaun

Univ.Prof. Dr. Christian Egarter, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

Michael Friedl, Geschäftsführer Fresenius Medical Care Austria GmbH

Dr. Martin Fuchs, Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

Gerhard Gucher, Direktor VAMED-Management & Service GmbH

Univ.-Prof. Dr. Harald Hertz, Vizepräsident Österreichische Gesellschaft für Notfall und Katastrophenmedizin

Dr. Jan Huber, Generalsekretär Pharmig

Mag. Gernot Idinger, Landeskrankenhaus Steyr

Mag. Gerhard Kaniak, Abgeordneter zum Nationalrat

Mag. Bernadette Keusch, Patient Centered Care Manager

Peter Keysers, Astellas Pharma GmbH

Dr. Bärbel Klepp, Legal & External Affairs Director Roche Austria

Nikolaus Koller, MAS, MBA akad. KH-Manager, Österreichisches Institut für Krankenhausbetriebsführung

Univ. Prof. Dr. Günter Laufer, Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien

Mag. Ulrich Lübcke, Bristol-Myers-Squibb GmbH

Dr. Jan Miroslaw Lubecki, NMD, MBA, AOP Orphan

Sebastian Mörth, Daiichi Sankyo Austria GmbH

Dr. Agnes Mühlgassner, Chefredakteurin Österreichische Ärztezeitung

Mag. Dr. Michael M. Müller, Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Mag. Martin Munte, Amgen GmbH

Mag. pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayer, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer

Mag. Christina Nageler, Geschäftsführerin IGEPHA

Mag. Jan Pazourek, Generaldirektor Niederösterreichische Gebietskrankenkasse

Dr. Brigitte Povysil, Abgeordnete zum Nationalrat

Prim. Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Preisinger, Krankenhaus Hietzing mit NZ Rosenhügel

Dr. Josef Probst, Generaldirektor Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Isabelle Racamier, Arlys Consulting GmbH

Prim. Univ.-Doz. Dr. Michael Rauchenwald, Österreichische Gesellschaft für Urologie und Andrologie

Peter Richter, BA MA, Pharmig - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Mag. Petra Riegler, aHPh, Apothekenleitung Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt

Mag. Martin Schaffenrath, Verbandsvorsitzender-Stv. Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Mag. Dr. Christopher Schludermann, Merck, Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Dr. Martin Spatz, MBA, IQVIA GmbH

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Hannes Stockinger, Medizinische Universität Wien

Prim. Univ.-Prof. Dr. Albert Tuchmann, Österreichische Gesellschaft für Chirurgie

Mag. Eva Wildfellner, Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport

