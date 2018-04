Infineon erhält Auszeichnung für sozial-ökologisches Engagement

Villach (OTS) - Die Infineon Technologies Austria AG mit Hauptsitz in Villach wurde heute von der AfB gemeinnützige GmbH für ihr sozial-ökologisches Engagement ausgezeichnet. AfB ist Europas erstes gemeinnütziges IT-Unternehmen und schafft Lösungen im Umgang mit gebrauchter IT-Hardware. Durch professionelles IT-Recycling und IT-Remarketing werden Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen und ein wertvoller Beitrag zur Reduktion des CO2-Ausstoßes geleistet. Infineon Austria ist AfB-Partner der ersten Stunde und wichtiger Kooperationspartner am AfB-Standort in Klagenfurt.

Bereits seit 2015 überlässt Infineon ihre nicht mehr benötigte IT-Hardware, wie PC´s, Notebooks, Drucker, Bildschirme, etc. der AfB in Österreich. Nachdem die Geräte durch die AfB abgeholt, inventarisiert, aufbereitet, getestet, gereinigt, sowie sämtliche Daten zertifiziert vernichtet wurden, werden diese durch IT-Remarketing einem zweiten Lebenszyklus zugeführt und mit einer Garantie von mindestens 12 Monaten in AfB-Shops angeboten. Die Weiternutzung der Geräte verlängert deren Lebenszeit und trägt so erheblich zur Ressourcenschonung, sowie zur Reduktion des CO2-Ausstoßes bei. Als gemeinnütziges IT-Unternehmen beschäftigt die AfB bereits über 300 Mitarbeiter an 18 Standorten in Österreich, Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Die Hälfte der Mitarbeiter sind Menschen mit Behinderung, die durch dieses Konzept einer hochwertigen Beschäftigung nachgehen können.

CSR-Urkunde für Infineon

Heute erfolgte bei Infineon in Villach die offizielle Urkundenübergabe und Auszeichnung im Beisein des Finanzvorstandes der Infineon Technologies Austria AG, Oliver Heinrich, der Infineon-Betriebsräte Robert Müllneritsch und Hermann Traninger sowie Arno Forelli, Manager bei Infineon Technologies IT-Services GmbH.

Im Rahmen der Kooperationspartnerschaft hat Infineon insgesamt 3.607 Stk. IT-Geräte zur Wiederaufbereitung und Weitervermarktung überlassen und damit einen wertvollen Beitrag zur Ressourcenschonung geleistet, die 237.119 kg Eisenäquivalenten, 550.177 kWh Energie und 185.331 kg CO2-Äquivalenten entspricht.

Oliver Heinrich, Finanzvorstand der Infineon Technologies Austria AG: „Als ein Leitbetrieb in Österreich setzen wir zahlreiche Impulse für nachhaltiges Handeln in unserem regionalen Umfeld. Dazu gehört es auch, Verantwortung für die nachhaltige gesellschaftliche Weiterentwicklung zu übernehmen. Die Kooperation mit der AfB Arbeit für Menschen mit Behinderung ist ein sehr gutes Beispiel für regionale und nachhaltige Entwicklungskonzepte, Integration sowie umweltbewusstes Wirtschaften. Wir schätzen diese Auszeichnung als Form der Anerkennung sehr und freuen uns auch weiterhin über eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

„Durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wertschätzende Kooperation mit Infineon als Partner der ersten Stunde wurde unser regionaler Standortaufbau in Klagenfurt maßgeblich unterstützt und möglich gemacht“, sagt Kurt Essler, Geschäftsführer der AfB in Österreich. „Infineon gilt für uns als Vorzeige-Unternehmen im Industriesegment mit einem besonders ausgeprägtem Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility“, ergänzt Fabio Papini, AfB-Standortleiter in Kärnten.

In Österreich ist die AfB seit 2010 vertreten und beschäftigt an zwei Niederlassungen in Wien und in Klagenfurt 45 Mitarbeiter. Über 100 Unternehmen sind bereits Partner von AfB in Österreich, darunter u.a. Erste Bank und Sparkassen Gruppe, Unicredit Bank Austria, die Österreichische Nationalbank, die Vienna Insurance Group, die, REWE-Group, Strabag, T-Systems, ATOS, oder die Arbeiterkammer in Niederösterreich und Wien. Eine von der TU Berlin erstellte Ökobilanz weist den Unternehmen für ihre Nachhaltigkeitsbilanz die Einsparungen an Energie, Treibhausgasemissionen und Metallen aus. Im Jahr 2017 wurden in Österreich insgesamt 49.280 IT-Geräte von der AfB behandelt und damit über 362 Tonnen Geräte bewegt.

