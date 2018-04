„Unterwegs in Österreich“ am 13. April von der Wiener Stadthalle

Schwerpunktthema: „Freitag, der 13. – Wie abergläubisch sind Sie?“

Wien (OTS) - „Freitag, der 13. – Wie abergläubisch sind Sie?“ diese Frage stellt „Unterwegs in Österreich“ am Freitag, dem 13. April 2018. Zum Abschluss der Wien-Woche begrüßen Eva Pölzl und Patrick Budgen die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ und Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ noch einmal von der Wiener Stadthalle.

Freitag, 13. April: Schwerpunktthema „Freitag, der 13. – Wie abergläubisch sind Sie?“

„Guten Morgen Österreich“ von der Wiener Stadthalle

Mit der Zahl 13 verbinden viele Menschen Unglück und Gefahr. Zahlreiche Hotels verzichten auf die Zimmernummer 13, manche Fluggesellschaften führen keine 13. Sitzreihe, in Hochhäusern existiert das 13. Stockwerk nicht. „Guten Morgen Österreich“ fragt in Wien nach: „Wie abergläubisch sind Sie?“ Zu Gast sind die Künstler und Macher von „Afrika! Afrika!“ sowie Lucky Diamond Rich, der meisttätowierte Mann der Welt.

„Daheim in Österreich“ von der Wiener Stadthalle

Über die Geburtsstunde des Aberglaubens spricht Dr. Helga Maria Wolf, Expertin für Europäische Ethnologie-Volkskunde in „Daheim in Österreich“. Weiters live im Studio ist Hansi Hinterseer, der gerade auf großer Tour durch sechs Länder ist und am Freitagabend in der Wiener Stadthalle auftritt.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Seherinnen und Sehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

