Korrektur zu OTS0131: Termine am 13. April in der "Rathauskorrespondenz"

Korrektur zu OTS_20180412_OTS0131

Wien (OTS/RK) - In der OTS0131 ("Termine am 13. April in der Rathauskorrespondenz" wurden irrtümlicherweise die bislang bekannten Termine für Montag, 16. April 2018, avisiert. Für den morgigen Freitag, 13. April 2018, hat die Rathauskorrespondenz keine Termine vorgemerkt.

Die ursprüngliche Aussendung (OTS0131) betrachten Sie bitte als gegenstandslos.

(Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse