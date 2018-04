UNIQA publiziert GB und NB 2017

Die UNIQA Group präsentiert ihren Geschäftsbericht 2017 sowie den ersten Nachhaltigkeitsbericht 2017.

Die UNIQA Group hat heute ihren Geschäftsbericht 2017 sowie den ersten Nachhaltigkeitsbericht 2017 veröffentlicht. Beide Berichte sind online und werden demnächst auch gedruckt: Der Geschäftsbericht im klassischen A4 Format der Nachhaltigketisbericht im Zeitungsfomrat.

Wie das Jahr 2017 gelaufen ist, lesen Sie im Vorwort des UNIQA CEO Andreas Brandstetter. Was die UNIQA Group mit Nachhaltigkeit verbindet, lesen Sie in seinem Vorwort am Cover des Nachhaltigkeitsberichts.





