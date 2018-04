ORF SPORT + mit Fußball-Erste-Liga-Spiel SC Wiener Neustadt – SV Ried

Auch die Pressekonferenz zum 17. Oberbank Linz Donau Marathon 2018 ist am 13. April live im Sport-Spartenkanal des ORF zu sehen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 13. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Pressekonferenz zum 17. Oberbank Linz Donau Marathon 2018 mit Topathleten um 10.00 Uhr und des Fußball-Erste-Liga-Spiels SC Wiener Neustadt – SV Ried um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte von den Österreichischen Staatsmeisterschaften im Orientierungslauf um 22.30 Uhr.

Bei einem Pressefrühstück zum 17. Oberbank Linz Donau Marathon 2018 sind am 13. April in Linz unter anderem die Topathleten Geoffrey Mutai, Elijah Kemboi und Samson Bungei aus Kenia, Lemawork Ketema Weldearegaye aus Österreich sowie Athletenkoordinator Günther Weidlinger mit dabei. Reporter ist Thomas Hölzl.

Der Tanzsport steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe des Behindertensport-Magazins „Ohne Grenzen“. Zu Gast im Studio ist dazu Rollstuhltänzerin Sanja Vukasinovic, die Nummer eins im Freestyle. Weiters berichtet „Ohne Grenzen“ über die Gruppe „Ich bin O.K.“, über das Tanzhaus Hohenems, über Tanzen für Blinde in São Paulo und über die Para School Games in Wien.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

Weitere Infos dazu unter

http://kundendienst.ORF.at/programm/behinderung.

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Im Spitzenspiel der 28. Runde der Ersten Liga empfängt Wiener Neustadt am 13. April die SV Ried. Beide Teams kämpfen um den Aufstieg in die Bundesliga. Ried nimmt derzeit mit 45 Punkten den vierten Tabellenplatz ein, einen Punkt dahinter liegt Wiener Neustadt auf Rang fünf.

Kommentator ist Mathias Eßmeister.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 12. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

